На фронті вже 95 боїв, на Покровському напрямку відбили 33 ворожі атаки - Генштаб

$42.170.00
49.550.00
ukenru
13:19 • 2388 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
11:20 • 15530 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
09:34 • 14154 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 32612 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 44599 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 52846 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 53064 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 49247 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 63045 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 84526 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.7м/с
77%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти4 січня, 04:24 • 16709 перегляди
рф посилює маскування логістичних вузлів у новоросійську після ударів ЗСУ - АТЕШPhoto4 січня, 05:15 • 5174 перегляди
Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на УкраїнуPhoto4 січня, 06:36 • 7826 перегляди
Мін'юст нагадав правила складання графіка відпусток: що варто знати роботодавцям4 січня, 06:52 • 5672 перегляди
Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро08:44 • 6172 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 84383 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 103124 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 113641 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 250272 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 185791 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Іран
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 18531 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 66711 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 76256 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 73636 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 185791 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Дипломатка

На фронті вже 95 боїв, на Покровському напрямку відбили 33 ворожі атаки - Генштаб

Київ • УНН

 • 144 перегляди

З початку доби на фронті сталося 95 бойових зіткнень, згідно з Генштабом ЗСУ. На Покровському напрямку відбито 33 ворожі атаки, на Гуляйпільському – 25.

На фронті вже 95 боїв, на Покровському напрямку відбили 33 ворожі атаки - Генштаб

95 боїв сталося на фронті з початку доби, на Покровському напрямку відбили вже 33 ворожі атаки, на Гуляйпільському - ще 25, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 4 січня, пише УНН.

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Від артилерійських обстрілів з території рф, як вказано, постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Рижівка, Велика Береза, Іскрисківщина, Гірки Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 58 обстрілів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік Ізбицького. Ще три бойових зіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку від початку доби ворог тричі намагався йти вперед в районі Степової Новоселівки та у бік Глушківки й Петропавлівки, бої тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п'ять разів поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське.

На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника поблизу Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одну наступальну дію росіян у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 13 наступальних дій ворога в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 33 атаки.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник 17 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка. П'ять бойових зіткнень точаться дотепер. Авіаудару КАБами зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 25 атак росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки, Залізничного й Добропілля. Ще десять зіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку наразі відбулося п'ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Мала Токмачка, Щербаки та Степове. Ворожих ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Оріхів та Преображенка.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Оперативна ситуація на фронті: протягом доби зафіксовано 211 бойових зіткнень - Генштаб04.01.26, 08:23 • 4276 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна