13:19 • 4854 просмотра
Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени
11:20 • 21523 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
09:34 • 16852 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 34134 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 45974 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 53518 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 53547 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 49528 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 63429 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 85084 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
На фронте уже 95 боев, на Покровском направлении отбиты 33 вражеские атаки - Генштаб

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

С начала суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, согласно Генштабу ВСУ. На Покровском направлении отбито 33 вражеские атаки, на Гуляйпольском – 25.

На фронте уже 95 боев, на Покровском направлении отбиты 33 вражеские атаки - Генштаб

95 боев произошло на фронте с начала суток, на Покровском направлении отбили уже 33 вражеские атаки, на Гуляйпольском - еще 25, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 4 января, пишет УНН.

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 95 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории рф, как указано, пострадали приграничные населенные пункты, в частности Рыжевка, Большая Береза, Искрисковщина, Горки Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 58 обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах Волчанска, Старицы, Прилипки и в сторону Избицкого. Еще три боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении с начала суток враг трижды пытался идти вперед в районе Степной Новоселовки и в сторону Глушковки и Петропавловки, бои продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Новоселовка, Колодязное и Торское.

На Славянском направлении Силы обороны отбили атаку противника вблизи Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно наступательное действие россиян в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении наши воины остановили 13 наступательных действий врага в районах Плещеевки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 33 атаки.

Сегодня на Александровском направлении противник 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Вороне, Алексеевка, Вишневое, Сладкое и Егоровка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглась Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 25 атак россиян в районах Зеленого, Гуляйполя, Варваровки, Дорожнянки и в сторону Святопетровки, Железнодорожного и Доброполья. Еще десять столкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении сейчас произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Щербаки и Степное. Вражеским ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Орехов и Преображенка.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Оперативная ситуация на фронте: в течение суток зафиксировано 211 боевых столкновений - Генштаб04.01.26, 08:23 • 4410 просмотров

Юлия Шрамко

