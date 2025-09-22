На фронті відбулося 83 бойові зіткнення: окупанти активно наступають на кількох напрямках

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 4006 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 7572 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 14890 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 30693 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 33570 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 22600 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 36478 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 22667 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33308 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47611 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4.9м/с
28%
753мм
Популярнi новини
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди Video22 вересня, 04:41 • 15915 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 27041 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 11866 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 13425 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 10330 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 13596 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 14898 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 30699 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 33575 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 36482 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 13553 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 6076 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 27139 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 82465 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 105239 перегляди
Актуальне
Financial Times
Дія (сервіс)
The New York Times
Bild
ChatGPT

На фронті відбулося 83 бойові зіткнення: окупанти активно наступають на кількох напрямках

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 83 бойові зіткнення, окупанти активно діють на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках. Українські захисники відбили численні атаки, ворог завдав авіаційних ударів та здійснив артилерійські обстріли.

На фронті відбулося 83 бойові зіткнення: окупанти активно наступають на кількох напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Окупанти активно діють на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили п’ять атак загарбників, ще три боєзіткнення тривають. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 103 артилерійські обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили п’ять ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та у бік Одрадного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили дві наступальні дії ворога в районах Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень поблизу населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Ставки, Шандриголове, Дерилове, Торське, Зарічне, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку на даний час тривають два боєзіткнення поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку загарбники 12 разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в бік Степанівки; наразі бої тривають у трьох локаціях.

На Покровському напрямку 32 рази протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Шість бойових зіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор вісім разів намагався просунутися в районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове. Три бойові зіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Запоріжжю та Залізничному Запорізької області; Львовому та Миколаївці Херсонської області.

Армія рф зазнала значних втрат: 960 солдатів та 403 безпілотники за добу - Генштаб22.09.25, 07:25 • 2942 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Україна
Запоріжжя