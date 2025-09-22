На фронте произошло 83 боевых столкновения: оккупанты активно наступают на нескольких направлениях

С начала суток на фронте произошло 83 боевых столкновения. Оккупанты активно действуют на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 103 артиллерийских обстрела, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили пять вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются. Противник атакует вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону Отрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили две наступательные действия врага в районах Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Ставки, Шандриголово, Дерилово, Торское, Заречное, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении в настоящее время продолжаются два боестолкновения вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника вблизи Ступочек.

На Торецком направлении захватчики 12 раз атаковали в районах населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Катериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в сторону Степановки; сейчас бои продолжаются в трех локациях.

На Покровском направлении 32 раза в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор восемь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Филиа, Январское, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терновое. Три боевых столкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Запорожью и Железнодорожному Запорожской области; Львовому и Николаевке Херсонской области.

Армия РФ понесла значительные потери: 960 солдат и 403 беспилотника за сутки - Генштаб