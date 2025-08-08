$41.460.15
8 серпня, 15:03 • 20369 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 87448 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 95112 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 57344 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 116320 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 67467 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 49742 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 36863 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 97586 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 26005 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: ворог 33 рази атакував на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 674 перегляди

На фронті відбулося 131 бойове зіткнення, ворог завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши 1572 дрони-камікадзе. На Покровському напрямку відбулося 33 атаки, знешкоджено 83 окупанти.

На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: ворог 33 рази атакував на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Про це йдеться у зведенні Генштабу, пише УНН.

російські загарбники завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши при цьому 92 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1572 дрони-камікадзе та здійснили 4142 обстріли позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 боєзіткнень. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 226 артилерійських обстрілів, зокрема 10 - із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку — у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять спроб наступу в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Зарічне, Колодязі, Торське, Діброва, Серебрянка, а також у бік Шандриголового та Ямполя. Шість боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував у районах Григорівки та Федорівки — отримав відсіч.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян двічі атакували в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося сім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру та Плещіївки. Наразі один бій триває.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 33 рази атакував у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 83 окупанти, з яких 52 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили міномет, один автомобіль, три мотоцикли, сім БпЛА, один термінал супутникового зв’язку, три антени зв’язку та одне укриття особового складу. Також суттєво пошкоджено один танк, один автомобіль та 11 укриттів для особового складу

- додали у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль та Ольгівське. Ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки. Крім того, ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку загарбника у бік Новоандріївки, ще один бій триває.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника. Ворог завдав авіаудару по Ольгівці.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

На Донеччині розпочинається примусова евакуація родин із дітьми із понад 20 населених пунктів: перелік08.08.25, 21:26 • 2254 перегляди

