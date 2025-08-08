На фронте произошло 131 боевое столкновение: враг 33 раза атаковал на Покровском направлении - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 131 боевое столкновение. Об этом говорится в сводке Генштаба, пишет УНН.

российские захватчики нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив при этом 92 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1572 дрона-камикадзе и совершили 4142 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 10 боестолкновений. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 226 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении — в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении противник совершил пять попыток наступления в районах Мирного, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении Силы обороны отбивали 19 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Заречное, Колодези, Торское, Диброва, Серебрянка, а также в сторону Шандриголового и Ямполя. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Григоровки и Федоровки — получил отпор.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян дважды атаковали в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении сегодня произошло семь боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра и Плещеевки. Сейчас один бой продолжается.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 33 раза атаковал в районах населенных пунктов Зверово, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Красный Лиман, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 83 оккупанта, из которых 52 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили миномет, один автомобиль, три мотоцикла, семь БпЛА, один терминал спутниковой связи, три антенны связи и одно укрытие личного состава. Также существенно повреждены один танк, один автомобиль и 11 укрытий для личного состава - добавили в Генштабе.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Филиа, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малиевка, Новополь и Ольговское. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки. Кроме того, враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Белогорью.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку захватчика в сторону Новоандреевки, еще один бой продолжается.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили девять атак противника. Враг нанес авиаудар по Ольговке.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

В Донецкой области начинается принудительная эвакуация семей с детьми из более чем 20 населенных пунктов: перечень