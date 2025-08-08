На фронте произошло 131 боевое столкновение: враг 33 раза атаковал на Покровском направлении - Генштаб

$41.460.15
15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
8 августа, 14:30
Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину
16:08
В Киеве автомобиль влетел в ТРЦ Ocean Plaza: водитель перепутала педали
17:02
Кабмин уволил двух заместителей министров образования и соцполитики: о ком идет речь
17:21
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
8 августа, 14:38
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
8 августа, 14:30
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Сирил Рамафоса
Эдгарс Ринкевичс
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Молдова
Китай
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ
6 августа, 07:07
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ
6 августа, 05:58
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Forbes
Пистолет

На фронте произошло 131 боевое столкновение: враг 33 раза атаковал на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 330 просмотра

На фронте произошло 131 боевое столкновение, враг нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применив 1572 дрона-камикадзе. На Покровском направлении произошло 33 атаки, обезврежено 83 оккупанта.

На фронте произошло 131 боевое столкновение: враг 33 раза атаковал на Покровском направлении - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 131 боевое столкновение. Об этом говорится в сводке Генштаба, пишет УНН.

российские захватчики нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив при этом 92 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1572 дрона-камикадзе и совершили 4142 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 10 боестолкновений. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 226 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении — в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении противник совершил пять попыток наступления в районах Мирного, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении Силы обороны отбивали 19 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Заречное, Колодези, Торское, Диброва, Серебрянка, а также в сторону Шандриголового и Ямполя. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Григоровки и Федоровки — получил отпор.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян дважды атаковали в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении сегодня произошло семь боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра и Плещеевки. Сейчас один бой продолжается.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 33 раза атаковал в районах населенных пунктов Зверово, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Красный Лиман, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 83 оккупанта, из которых 52 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили миномет, один автомобиль, три мотоцикла, семь БпЛА, один терминал спутниковой связи, три антенны связи и одно укрытие личного состава. Также существенно повреждены один танк, один автомобиль и 11 укрытий для личного состава

- добавили в Генштабе.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Филиа, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малиевка, Новополь и Ольговское. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки. Кроме того, враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Белогорью.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку захватчика в сторону Новоандреевки, еще один бой продолжается.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили девять атак противника. Враг нанес авиаудар по Ольговке.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

В Донецкой области начинается принудительная эвакуация семей с детьми из более чем 20 населенных пунктов: перечень08.08.25, 21:26 • 2118 просмотров

Ольга Розгон

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина