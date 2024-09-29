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На фронті відбулось 136 бойових зіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті відбулось 136 бойових зіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 41891 перегляди

За добу відбулося 136 бойових зіткнень, найактивніше на Покровському та Курахівському напрямках. росія завдала 70 авіаударів, використала 628 дронів-камікадзе та здійснила понад 3300 обстрілів.

Від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00 29.09.2024, передає УНН

Російські загарбники завдали по території України 70 авіаударів, скинувши 110 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 628 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Вовчанська. Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової. Дванадцять атак завершено, одна – ще триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу. На цей час усі 12 бойових зіткнень завершено.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали одну ворожу наступальну дію неподалік Верхньокам’янського. Противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку точилося шість боїв біля Білої Гори та Часового Яру, де досі триває одна атака військ рф.

На Торецькому напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки. Сім зіткнень завершено, чотири – досі тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 28 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Сили оборони зупинили усі наступальні дії противника.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 297 окупантів, з них 114 – безповоротно. Також знищено дві бойові машини піхоти, сім одиниць БпЛА та шість автомобілів. До того ж пошкоджено бронетранспортер, одну БМП, три міномети та два авто.

На Курахівському напрямку ворог 23 рази штурмував поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки. На цей час бої завершено.

На Времівському напрямку противник здійснив 17 спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки. П’ятнадцять зіткнень завершено, два – досі продовжуються.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Російські загарбники атакували неподалік Новоданилівки.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога не припиняє завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На цю мить відомо про 14 авіаційних ударів із застосуванням 20 КАБів,

- зазначили у Генштабі.

На інших напрямках – без особливих змін.

Данія профінансує понад 16 млрд грн на закупівлю в українського оборонпрому озброєння для України29.09.24, 15:27 • 41591 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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