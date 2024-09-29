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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 136 боевых столкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 136 боевых столкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 20:02  •  4094 просмотра

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За сутки произошло 136 боевых столкновений, активнее всего на Покровском и Кураховском направлениях. россия нанесла 70 авиаударов, использовала 628 дронов-камикадзе и осуществила более 3300 обстрелов.

С начала этих суток произошло 136 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 29.09.2024, передает УНН

Российские захватчики нанесли по территории Украины 70 авиаударов, сбросив 110 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 628 дронов-камикадзе и осуществили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Волчанска. Один бой до сих пор продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиново и Лозовой. Двенадцать атак завершены, одна - еще продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса. В настоящее время все 12 боевых столкновений завершены.

На Северском направлении украинские защитники отражали одно вражеское наступательное действие неподалеку Верхнекаменского. Противник успеха не имел.

На Краматорском направлении шло шесть боев возле Белой Горы и Часового Яра, где до сих пор продолжается одна атака войск рф.

На Торецком направлении произошло 11 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Щербиновки, Торецка и Нелиповки. Семь столкновений завершены, четыре - до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 28 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутой Яр и Журавка. Силы обороны остановили все наступательные действия противника.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 297 оккупантов, из них 114 - безвозвратно. Также уничтожены две боевые машины пехоты, семь единиц БПЛА и шесть автомобилей. К тому же повреждены бронетранспортер, одна БМП, три миномета и два авто.

На Кураховском направлении враг 23 раза штурмовал вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Катериновки и Константиновки. В настоящее время бои завершены.

На Времовском направлении противник осуществил 17 попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны возле Угледара, Богоявленки, Катериновки и Елизаветовки. Пятнадцать столкновений завершены, два - до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Российские захватчики атаковали неподалеку Новоданиловки.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага не прекращает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. На данный момент известно о 14 авиационных ударах с применением 20 КАБов,

- отметили в Генштабе.

На других направлениях - без особых изменений.

Дания профинансирует более 16 млрд грн на закупку у украинского оборонпрома вооружения для Украины29 сентября 2024, 12:27 • 32321 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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