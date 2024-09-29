Дания профинансирует более 16 млрд грн на закупку у украинского оборонпрома вооружения для Украины

Дания и Украина продолжают закупку вооружений через украинский оборонный комплекс на общую сумму 4,2 млрд датских крон (более 16 млрд грн). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Дании.

1,3 млрд датских крон из общей суммы выделило правительство Дании, еще 2,9 млрд датских крон будут профинансированы за счет замороженных российских активов, которые Дания планирует обналичить имени ЕС. Протокол о сотрудничестве был подписан во время визита в Киев Министра обороны Дании. От Украины подписантом выступил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Ожидается, что первые образцы оружия поступят на фронт уже к концу текущего года.

Ранее в этом году Дания завершила пилотный проект, в рамках которого было профинансировано 18 единиц артиллерийских орудий.

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