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Данія профінансує понад 16 млрд грн на закупівлю в українського оборонпрому озброєння для України

Данія профінансує понад 16 млрд грн на закупівлю в українського оборонпрому озброєння для України

Київ • УНН

 • 41591 перегляди

Данія та Україна продовжують закупівлю озброєнь через український оборонпром на 4,2 млрд данських крон. 1,3 млрд виділив уряд Данії, 2,9 млрд планується профінансувати за рахунок заморожених російських активів.

Данія та Україна продовжують закупівлю озброєнь через український оборонний комплекс на загальну суму 4,2 млрд данських крон (понад 16 млрд грн). Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони Данії.

1,3 млрд данських крон із загальної суми виділив уряд Данії, ще 2,9 млрд данських крон будуть профінансовані коштом заморожених російських активів, які Данія планує перевести в готівку імені ЄС. Протокол про співпрацю було підписано під час візиту до Києва міністра оборони Данії. Від України підписантом виступив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Очікується, що перші зразки зброї надійдуть на фронт уже до кінця поточного року.

Раніше цього року Данія завершила пілотний проєкт, у рамках якого було профінансовано 18 одиниць артилерійських знарядь.

Данія перерахувала 40,7 млн євро на виробництво САУ "Богдана" для України20.09.2024, 15:34 • 13504 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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