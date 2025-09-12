$41.210.09
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15
11 вересня, 15:15 • 12482 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
11 вересня, 14:55 • 23391 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
11 вересня, 14:49
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 15092 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33
11 вересня, 14:33 • 13669 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
11 вересня, 14:08
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 20406 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34
11 вересня, 12:34 • 13992 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15
11 вересня, 12:15 • 16085 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
11 вересня, 12:15
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14236 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02
11 вересня, 11:02 • 14267 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
На фронті від початку доби зафіксовано 141 бойове зіткнення та тисячі ворожих ударів - Генштаб

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Протягом 11 вересня на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Російські війська завдали 56 авіаударів, скинувши 90 керованих авіабомб, а також здійснили 1729 ударів дронами та 3257 обстрілів.

На фронті від початку доби зафіксовано 141 бойове зіткнення та тисячі ворожих ударів - Генштаб

Між Силами оборони України та російськими військами від початку доби, 11 вересня, відбулося 141 бойове зіткнення. Противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб, здійснив 1729 ударів дронами-камікадзе та 3257 обстрілів позицій наших військ. Про це пише УНН із посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 на російсько-українському фронті відбулося 141 бойове зіткнення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки російських загарбників. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, здійснив 70 обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім атак на позиції наших військ. Бої точилися в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку російські війська 24 рази штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Греківка, Торське, Ямпіль, Шандриголове та Дробишеве. 

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили шість спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили одну ворожу атаку в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів, Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин, Яр, Маяк, Полтавка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Активність спостерігається в районах населених пунктів Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. 

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази намагався прорватися поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки. 

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні атаки на позиції наших захисників, водночас завдав авіаударів по Одрадокам’янці.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Нагадаємо

Головком ЗСУ Сирський повідомив, що українські дрони у серпні вразили понад 60 тисяч цілей, завдавши значних втрат ворогу. Водночас противник намагається копіювати українські розробки, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.  

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна