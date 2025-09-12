$41.210.09
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 12466 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 23375 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 15081 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 13658 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 20398 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 13990 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16083 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14233 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14267 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
На фронте с начала суток зафиксировано 141 боевое столкновение и тысячи вражеских ударов - Генштаб

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В течение 11 сентября на фронте произошло 141 боевое столкновение. Российские войска нанесли 56 авиаударов, сбросив 90 управляемых авиабомб, а также совершили 1729 ударов дронами и 3257 обстрелов.

На фронте с начала суток зафиксировано 141 боевое столкновение и тысячи вражеских ударов - Генштаб

Между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток, 11 сентября, произошло 141 боевое столкновение. Противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 90 управляемых авиабомб, совершил 1729 ударов дронами-камикадзе и 3257 обстрелов позиций наших войск. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 на российско-украинском фронте произошло 141 боевое столкновение.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две атаки российских захватчиков. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб, совершил 70 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Купянском направлении противник совершил семь атак на позиции наших войск. Бои шли в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении российские войска 24 раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполь, Шандриголово и Дробышево. 

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили шесть попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки, Серебрянки, Дроновки, Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили одну вражескую атаку в районе Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Катериновка, Русин, Яр, Маяк, Полтавка.

На Покровском направлении враг совершил 32 попытки потеснить наши подразделения. Активность наблюдается в районах населенных пунктов Проминь, Никаноровка, Маяк, Новоекономическое, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск. 

На Новопавловском направлении враг 24 раза пытался прорваться вблизи населенных пунктов Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филиал, Зеленый Гай, Толстой, Малеевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки. 

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Зализничное.

На Приднепровском направлении враг провел две безуспешные атаки на позиции наших защитников, одновременно нанес авиаудары по Отрадокаменке.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Напомним

Главком ВСУ Сырский сообщил, что украинские дроны в августе поразили более 60 тысяч целей, нанеся значительные потери врагу. В то же время противник пытается копировать украинские разработки, в частности в сфере дронов-перехватчиков.  

Вероника Марченко

