Два российских FPV-дрона попали в энергообъект в прифронтовом городе Днепропетровской области

Сегодня утром прифронтовой энергетический объект в Днепропетровской области подвергся атаке российских беспилотников. Два FPV-дрона попали в объект, однако сотрудники компании успели спрятаться в укрытиях и остались невредимыми. Об этом сообщили на официальном Телеграм-канале ДТЭК, пишет УНН.

Наши коллеги не пострадали. Во время атаки они находились в укрытиях

Позже еще один дрон попал в служебный автомобиль ремонтной бригады, повредив автовышку. В ДТЭК уверяют, что, несмотря на обстрелы, делают все возможное, чтобы обеспечивать стабильное снабжение электроэнергии для региона.

Делаем все возможное, чтобы даже в условиях войны продолжать нести свет