Два российских FPV-дрона попали в энергообъект в прифронтовом городе Днепропетровской области
Киев • УНН
Два FPV-дрона атаковали энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области, персонал не пострадал. Позже еще один дрон повредил служебный автомобиль ремонтной бригады.
Сегодня утром прифронтовой энергетический объект в Днепропетровской области подвергся атаке российских беспилотников. Два FPV-дрона попали в объект, однако сотрудники компании успели спрятаться в укрытиях и остались невредимыми. Об этом сообщили на официальном Телеграм-канале ДТЭК, пишет УНН.
Наши коллеги не пострадали. Во время атаки они находились в укрытиях
Позже еще один дрон попал в служебный автомобиль ремонтной бригады, повредив автовышку. В ДТЭК уверяют, что, несмотря на обстрелы, делают все возможное, чтобы обеспечивать стабильное снабжение электроэнергии для региона.
Делаем все возможное, чтобы даже в условиях войны продолжать нести свет
Напомним
Утром 8 сентября российские оккупанты нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Информацию подтвердили представители компании.