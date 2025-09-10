$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 1872 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 11101 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 12768 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 16433 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 19671 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 47068 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 67777 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 55233 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 32819 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 37109 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
УНН Lite
Два российских FPV-дрона попали в энергообъект в прифронтовом городе Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Два FPV-дрона атаковали энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области, персонал не пострадал. Позже еще один дрон повредил служебный автомобиль ремонтной бригады.

Два российских FPV-дрона попали в энергообъект в прифронтовом городе Днепропетровской области

Сегодня утром прифронтовой энергетический объект в Днепропетровской области подвергся атаке российских беспилотников. Два FPV-дрона попали в объект, однако сотрудники компании успели спрятаться в укрытиях и остались невредимыми. Об этом сообщили на официальном Телеграм-канале ДТЭК, пишет УНН.

Наши коллеги не пострадали. Во время атаки они находились в укрытиях

– говорится в сообщении ДТЭК.

Позже еще один дрон попал в служебный автомобиль ремонтной бригады, повредив автовышку. В ДТЭК уверяют, что, несмотря на обстрелы, делают все возможное, чтобы обеспечивать стабильное снабжение электроэнергии для региона.

Делаем все возможное, чтобы даже в условиях войны продолжать нести свет

– отмечают в компании.

Напомним

Утром 8 сентября российские оккупанты нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Информацию подтвердили представители компании.

Степан Гафтко

Война в Украине
Электроэнергия
Донецкая область
Днепропетровская область
ДТЭК