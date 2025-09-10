Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
15:04 • 258 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 7510 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 11010 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 14571 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 18231 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 45053 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 65450 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 53972 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 32395 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 36722 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.3м/с
45%
755мм
Популярнi новини
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 34457 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto10 вересня, 06:04 • 40961 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo10 вересня, 07:17 • 38535 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 31435 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10:25 • 28220 перегляди
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48 • 7486 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 45044 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 31504 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 65438 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 53967 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів12:07 • 2704 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 73305 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 67279 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 63620 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 132141 перегляди
Актуальне
Financial Times
TikTok
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook

Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Два FPV-дрони атакували енергетичний об'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині, персонал не постраждав. Пізніше ще один дрон пошкодив службову автівку ремонтної бригади.

Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини

Сьогодні вранці прифронтовий енергетичний об’єкт у Дніпропетровській області зазнав атаки російських безпілотників. Два FPV-дрони поцілили в об’єкт, проте працівники компанії встигли сховатися в укриттях і залишилися неушкодженими. Про це повідомили на офіційному Телеграм-каналі ДТЕК, пише УНН.

Наші колеги не постраждали. Під час атаки вони перебували в укриттях

– йдеться в повідомленні ДТЕК.

Пізніше ще один дрон влучив у службову автівку ремонтної бригади, пошкодивши автовишку. У ДТЕК запевняють, що, незважаючи на обстріли, роблять усе можливе, аби забезпечувати стабільне постачання електроенергії для регіону.

Робимо все можливе, щоб навіть в умовах війни продовжувати нести світло

– зазначають у компанії.

Нагадаємо

Вранці 8 вересня російські окупанти завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області. Інформацію підтвердили представники компанії.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Електроенергія
Донецька область
Дніпропетровська область
ДТЕК