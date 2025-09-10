Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини
Київ • УНН
Два FPV-дрони атакували енергетичний об'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині, персонал не постраждав. Пізніше ще один дрон пошкодив службову автівку ремонтної бригади.
Сьогодні вранці прифронтовий енергетичний об’єкт у Дніпропетровській області зазнав атаки російських безпілотників. Два FPV-дрони поцілили в об’єкт, проте працівники компанії встигли сховатися в укриттях і залишилися неушкодженими. Про це повідомили на офіційному Телеграм-каналі ДТЕК, пише УНН.
Наші колеги не постраждали. Під час атаки вони перебували в укриттях
Пізніше ще один дрон влучив у службову автівку ремонтної бригади, пошкодивши автовишку. У ДТЕК запевняють, що, незважаючи на обстріли, роблять усе можливе, аби забезпечувати стабільне постачання електроенергії для регіону.
Робимо все можливе, щоб навіть в умовах війни продовжувати нести світло
Нагадаємо
Вранці 8 вересня російські окупанти завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області. Інформацію підтвердили представники компанії.