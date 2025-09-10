Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини

Сьогодні вранці прифронтовий енергетичний об’єкт у Дніпропетровській області зазнав атаки російських безпілотників. Два FPV-дрони поцілили в об’єкт, проте працівники компанії встигли сховатися в укриттях і залишилися неушкодженими. Про це повідомили на офіційному Телеграм-каналі ДТЕК, пише УНН.

Наші колеги не постраждали. Під час атаки вони перебували в укриттях