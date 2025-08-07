На фронті 147 боїв за добу: найгарячіші точки - карта від Генштабу
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про 147 бойових зіткнень за минулу добу. Покровський та Лиманський напрямки виявилися найактивнішими.
Понад третина зі 147 боїв за минулу добу на фронті сталася на Покровському та Лиманському напрямках, також ворог був активнішим на Північно-Слобожанському і Курському, Новопавлівському та Торецькому напрямках, повідомили у ранковому зведенні 7 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень
Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаударів, зокрема скинув 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6 074 обстріли, з них 111 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 073 дрони-камікадзе.
"Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три артилерійські системи та сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка.
На Сіверському напрямку противник вісім разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки.
Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Сухецьке, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка та в бік населеного пункту Філія.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
На Придніпровському напрямку минулої доби Сили оборони успішно відбили шість боєзіткнень. Противник успіху не мав.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Понад тисяча окупантів та сотні одиниць боєтехніки: Генштаб розповів про втрати ворога за добу07.08.25, 07:11 • 1808 переглядiв