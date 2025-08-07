На фронте 147 боев за сутки: самые горячие точки - карта от Генштаба

Более трети из 147 боев за прошедшие сутки на фронте произошли на Покровском и Лиманском направлениях, также враг был активнее на Северо-Слобожанском и Курском, Новопавловском и Торецком направлениях, сообщили в утренней сводке 7 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений - сообщил Генштаб.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 87 авиаударов, в том числе сбросил 157 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6 074 обстрела, из них 111 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4 073 дрона-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три артиллерийские системы и семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боестолкновений. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 328 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григоровка.

На Сиверском направлении противник восемь раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григоровки, Переездного и Выемки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Катериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Сухецкое, Родинское, Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Лысовка, Мирноград, Зверово, Удачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малеевка и в сторону населенного пункта Филиал.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили шесть боестолкновений. Противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

