На фронте 147 боев за сутки: самые горячие точки - карта от Генштаба

6 августа, 22:17 • 14492 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 35447 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 42881 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 88708 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 65095 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 60194 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47115 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 97037 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 71004 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 48186 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 88708 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 71449 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 97037 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин6 августа, 12:59 • 82386 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется6 августа, 12:02 • 101322 просмотра
На фронте 147 боев за сутки: самые горячие точки - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 147 боевых столкновениях за минувшие сутки. Покровское и Лиманское направления оказались самыми активными.

На фронте 147 боев за сутки: самые горячие точки - карта от Генштаба

Более трети из 147 боев за прошедшие сутки на фронте произошли на Покровском и Лиманском направлениях, также враг был активнее на Северо-Слобожанском и Курском, Новопавловском и Торецком направлениях, сообщили в утренней сводке 7 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений

- сообщил Генштаб.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 87 авиаударов, в том числе сбросил 157 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6 074 обстрела, из них 111 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4 073 дрона-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три артиллерийские системы и семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боестолкновений. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 328 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григоровка.

На Сиверском направлении противник восемь раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григоровки, Переездного и Выемки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Катериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Сухецкое, Родинское, Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Лысовка, Мирноград, Зверово, Удачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малеевка и в сторону населенного пункта Филиал.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили шесть боестолкновений. Противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Более тысячи оккупантов и сотни единиц боевой техники: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки07.08.25, 07:11 • 1814 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина