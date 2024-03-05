На Донеччині завершили ремонт на магістральному водоводі: водопостачання мешканцям відновлять протягом двох днів
Київ • УНН
Ремонтні роботи на магістральному водогоні в Донецькій області завершено, і протягом двох днів водопостачання Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки буде відновлено в повному обсязі.
На Донеччині завершили ремонт на магістральному водоводі. Мешканцям Слов’янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки обіцяють повернути водопостачання у повному обсязі впродовж двох днів. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Завершені ремонтні роботи на магістральному водоводі. Уже розпочато заповнення системи. Протягом 2-х діб водопостачання Слов’янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки буде відновлено в повному обсязі. Дякую спеціалістам КП "Вода Донбасу" за оперативне реагування на виклики!
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Ще від ранку 4 березня водопостачання чотирьох міст Донецької області - Краматорська, Слов'янська, Дружківки та Костянтинівки було обмежено через ремонтні роботи на магістральному водогоні.
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