В Донецкой области завершили ремонт на магистральном водоводе: водоснабжение жителям восстановят в течение двух дней
Киев • УНН
Ремонтные работы на магистральном водопроводе в Донецкой области завершены, и в течение двух дней водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки будет восстановлено в полном объеме.
В Донецкой области завершили ремонт на магистральном водоводе. Жителям Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки обещают вернуть водоснабжение в полном объеме в течение двух дней. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Завершены ремонтные работы на магистральном водоводе. Уже начато заполнение системы. В течение 2-х суток водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки будет восстановлено в полном объеме. Спасибо специалистам КП "Вода Донбасса" за оперативное реагирование на вызовы!
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Еще с утра 4 марта водоснабжение четырех городов Донецкой области - Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки было ограничено из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе.
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана5 марта 2024, 10:27 • 103897 просмотров
В Донецкой области завершили ремонт на магистральном водоводе: водоснабжение жителям восстановят в течение двух дней
Ремонтные работы на магистральном водопроводе в Донецкой области завершены, и в течение двух дней водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки будет восстановлено в полном объеме.
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