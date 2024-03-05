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В Донецкой области завершили ремонт на магистральном водоводе: водоснабжение жителям восстановят в течение двух дней

В Донецкой области завершили ремонт на магистральном водоводе: водоснабжение жителям восстановят в течение двух дней

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 19:31  •  8081 просмотра

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Ремонтные работы на магистральном водопроводе в Донецкой области завершены, и в течение двух дней водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки будет восстановлено в полном объеме.

В Донецкой области завершили ремонт на магистральном водоводе. Жителям Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки обещают вернуть водоснабжение в полном объеме в течение двух дней. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Завершены ремонтные работы на магистральном водоводе. Уже начато заполнение системы.  В течение 2-х суток водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки будет восстановлено в полном объеме.  Спасибо специалистам КП "Вода Донбасса" за  оперативное реагирование на вызовы!

- написал Филашкин.

Дополнительно

Еще с утра 4 марта водоснабжение четырех городов Донецкой области - Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки было ограничено из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе.

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана5 марта 2024, 10:27 • 103897 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ОбществоВойна
kostiantynivkaКонстантиновка
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
vinnitsaВинница
На Донеччині завершили ремонт на магістральному водоводі: водопостачання мешканцям відновлять протягом двох днів
Repair of main water pipeline completed in Donetsk region: water supply to residents will be restored within two days
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В Донецкой области завершили ремонт на магистральном водоводе: водоснабжение жителям восстановят в течение двух дней

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