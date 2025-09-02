$41.370.05
10:24
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
06:00
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
На Дніпропетровщині викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет на суму понад 1,5 млн грн

Київ • УНН

 • 74 перегляди

На Дніпропетровщині викрито підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Вилучено продукції на понад 1,5 мільйона гривень.

На Дніпропетровщині викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет на суму понад 1,5 млн грн

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Загалом поліція вилучила підпільної продукції на суму понад 1,5 мільйона гривень, пише УНН з посиланням на Національну поліцію.

На Дніпропетровщині викрито підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Організували масштабне кустарне виробництво двоє підприємців з Кривого Рогу

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що для здійснення своїх намірів фігуранти справи закуповували сировину сумнівного походження, самостійно змішували інгредієнти у пропорціях, що не контролювались жодними стандартами безпеки та розливали продукцію у тару.

Виробничі потужності фігуранти організували в орендованих приміщеннях, які облаштували спеціальним обладнанням. Саморобний товар підозрювані реалізовували через інтернет та місцевих підприємців, які збували рідину на торговельних точках. Зокрема, на "острівках" у торгових центрах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили продукції на понад 1,5 мільйона гривень

- зазначили в поліції.

Обом зловмисникам було повідомлено про підозру. Тепер їм загрожує до п’яти років перебування за гратами.

Доповнення

На кордоні України і Польщі запобігли кільком спробам незаконного переміщення товарів. Серед вилученого - електронні сигарети, навушники Apple AirPods, старі монети, косметика, алкоголь, кава та наркотичні препарати.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Державний кордон України
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Україна
Кривий Ріг
Польща