На Дніпропетровщині викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет на суму понад 1,5 млн грн
Київ • УНН
На Дніпропетровщині викрито підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Вилучено продукції на понад 1,5 мільйона гривень.
У Дніпропетровській області правоохоронці викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Загалом поліція вилучила підпільної продукції на суму понад 1,5 мільйона гривень, пише УНН з посиланням на Національну поліцію.
На Дніпропетровщині викрито підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Організували масштабне кустарне виробництво двоє підприємців з Кривого Рогу
Зазначається, що для здійснення своїх намірів фігуранти справи закуповували сировину сумнівного походження, самостійно змішували інгредієнти у пропорціях, що не контролювались жодними стандартами безпеки та розливали продукцію у тару.
Виробничі потужності фігуранти організували в орендованих приміщеннях, які облаштували спеціальним обладнанням. Саморобний товар підозрювані реалізовували через інтернет та місцевих підприємців, які збували рідину на торговельних точках. Зокрема, на "острівках" у торгових центрах.
Під час обшуків правоохоронці вилучили продукції на понад 1,5 мільйона гривень
Обом зловмисникам було повідомлено про підозру. Тепер їм загрожує до п'яти років перебування за гратами.
Доповнення
