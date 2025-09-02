$41.370.05
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
Эксклюзив
08:46 • 29059 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 23343 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - Генштаб
Эксклюзив
06:00 • 59687 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
05:30 • 31214 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 56020 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 15:53 • 50613 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 83643 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 50196 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 193154 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Теги
Авторы
В Днепропетровской области разоблачили подпольное производство жидкостей для электронных сигарет на сумму более 1,5 млн грн

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Днепропетровской области разоблачено подпольное производство жидкостей для электронных сигарет. Изъято продукции на более чем 1,5 миллиона гривен.

В Днепропетровской области разоблачили подпольное производство жидкостей для электронных сигарет на сумму более 1,5 млн грн

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили подпольное производство жидкостей для электронных сигарет. В общей сложности полиция изъяла подпольной продукции на сумму более 1,5 миллиона гривен, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.

На Днепропетровщине разоблачено подпольное производство жидкостей для электронных сигарет. Организовали масштабное кустарное производство двое предпринимателей из Кривого Рога

- говорится в сообщении.

Отмечается, что для осуществления своих намерений фигуранты дела закупали сырье сомнительного происхождения, самостоятельно смешивали ингредиенты в пропорциях, не контролировавшихся никакими стандартами безопасности, и разливали продукцию в тару.

Производственные мощности фигуранты организовали в арендованных помещениях, которые оборудовали специальным оборудованием. Самодельный товар подозреваемые реализовывали через интернет и местных предпринимателей, которые сбывали жидкость на торговых точках. В частности, на "островках" в торговых центрах.

Во время обысков правоохранители изъяли продукции на более 1,5 миллиона гривен

- отметили в полиции.

Обоим злоумышленникам было сообщено о подозрении. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Дополнение

На границе Украины и Польши предотвратили несколько попыток незаконного перемещения товаров. Среди изъятого - электронные сигареты, наушники Apple AirPods, старые монеты, косметика, алкоголь, кофе и наркотические препараты.

