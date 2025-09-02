В Днепропетровской области разоблачили подпольное производство жидкостей для электронных сигарет на сумму более 1,5 млн грн
Киев • УНН
В Днепропетровской области разоблачено подпольное производство жидкостей для электронных сигарет. Изъято продукции на более чем 1,5 миллиона гривен.
В Днепропетровской области правоохранители разоблачили подпольное производство жидкостей для электронных сигарет. В общей сложности полиция изъяла подпольной продукции на сумму более 1,5 миллиона гривен, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.
На Днепропетровщине разоблачено подпольное производство жидкостей для электронных сигарет. Организовали масштабное кустарное производство двое предпринимателей из Кривого Рога
Отмечается, что для осуществления своих намерений фигуранты дела закупали сырье сомнительного происхождения, самостоятельно смешивали ингредиенты в пропорциях, не контролировавшихся никакими стандартами безопасности, и разливали продукцию в тару.
Производственные мощности фигуранты организовали в арендованных помещениях, которые оборудовали специальным оборудованием. Самодельный товар подозреваемые реализовывали через интернет и местных предпринимателей, которые сбывали жидкость на торговых точках. В частности, на "островках" в торговых центрах.
Во время обысков правоохранители изъяли продукции на более 1,5 миллиона гривен
Обоим злоумышленникам было сообщено о подозрении. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.
Дополнение
На границе Украины и Польши предотвратили несколько попыток незаконного перемещения товаров. Среди изъятого - электронные сигареты, наушники Apple AirPods, старые монеты, косметика, алкоголь, кофе и наркотические препараты.