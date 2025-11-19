На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Київ • УНН
У Новопокровці Дніпропетровської області вчителька української мови поранила ножем співробітницю ліцею. Постраждалу госпіталізовано, нападницю затримано правоохоронцями.
У селищі Новопокровка Дніпропетровської області між співробітниками місцевого ліцею стався конфлікт в результаті якого одну людину було госпіталізовано з ножовими пораненнями, повідомляє УНН.
Деталі
Як стало відомо від джерел у правоохоронних органах, конфлікт виник між вчителькою української мови та ще однією співробітницею ліцею. Під час сварки вчителька нанесла колезі ножові поранення в області грудної клітини.
Потерпілу було госпіталізовано. Вчительку затримали правоохоронці.
Наразі інші деталі конфлікту невідомі.
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизника18.10.25, 11:50 • 47983 перегляди