На Черкащині викрито поліцейського, який за $11 тисяч обіцяв "допомогти" з відстрочкою від мобілізації

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Ексклюзив
12:45 • 5832 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 15291 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 18591 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 22406 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 47695 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 27643 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 35256 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63499 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75756 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90948 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0.7м/с
69%
751мм
Популярнi новини
Понад 5000 кубинців воюють на боці росії проти України - Reuters6 жовтня, 06:22 • 11658 перегляди
Рубіо назвав потенційного наступника Трампа на виборах президента США6 жовтня, 06:25 • 13347 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині6 жовтня, 06:37 • 22611 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 26187 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 13791 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 13799 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 26195 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 47711 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 173469 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 102019 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рафаель Гроссі
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Німеччина
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 59737 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 56594 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 132237 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 64576 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 66106 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
IRIS-T
NASAMS
Безпілотний літальний апарат
МіГ-31

На Черкащині викрито поліцейського, який за $11 тисяч обіцяв "допомогти" з відстрочкою від мобілізації

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Інспектор патрульної поліції Черкащини підозрюється в отриманні 11 тис. доларів США за сприяння у встановленні групи інвалідності для відстрочки від мобілізації. Його затримали під час одержання половини суми, також задокументовано незаконне придбання та збут бойових припасів.

На Черкащині викрито поліцейського, який за $11 тисяч обіцяв "допомогти" з відстрочкою від мобілізації

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектору сектору реагування патрульної поліції районного відділу в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, а також у незаконному носінні, придбанні та збуті бойових припасів. Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури, пише УНН.

Деталі

Слідство встановило, що в червні 2025 року поліцейський запропонував чоловіку "допомогу" у впливі на працівників ТЦК та СП та медичної комісії для встановлення групи інвалідності й отримання відстрочки від мобілізації. Свої послуги він "оцінив" в 11 000 доларів США.

Правоохоронця затримали під час одержання половини обумовлено суми – 5500 доларів США. Також задокументовано, що він незаконно придбав бойові припаси до нарізної вогнепальної зброї, зброї, які в подальшому передав третій особі.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 263 КК України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави.

Наразі до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави.

Досудове розслідування здійснює Територіальне управління ДБР, розташоване у м. Києві, оперативний супровід – управління СБУ в Черкаській області.

Держслужбовця у Києві затримали за схему списання з військового обліку за $36 тисяч06.10.25, 13:52 • 1978 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Черкаська область
Служба безпеки України
Київ