На Черкащині викрито поліцейського, який за $11 тисяч обіцяв "допомогти" з відстрочкою від мобілізації
Київ • УНН
Інспектор патрульної поліції Черкащини підозрюється в отриманні 11 тис. доларів США за сприяння у встановленні групи інвалідності для відстрочки від мобілізації. Його затримали під час одержання половини суми, також задокументовано незаконне придбання та збут бойових припасів.
За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектору сектору реагування патрульної поліції районного відділу в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, а також у незаконному носінні, придбанні та збуті бойових припасів. Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури, пише УНН.
Деталі
Слідство встановило, що в червні 2025 року поліцейський запропонував чоловіку "допомогу" у впливі на працівників ТЦК та СП та медичної комісії для встановлення групи інвалідності й отримання відстрочки від мобілізації. Свої послуги він "оцінив" в 11 000 доларів США.
Правоохоронця затримали під час одержання половини обумовлено суми – 5500 доларів США. Також задокументовано, що він незаконно придбав бойові припаси до нарізної вогнепальної зброї, зброї, які в подальшому передав третій особі.
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 263 КК України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави.
Досудове розслідування здійснює Територіальне управління ДБР, розташоване у м. Києві, оперативний супровід – управління СБУ в Черкаській області.
