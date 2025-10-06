В Черкасской области разоблачен полицейский, который за $11 тысяч обещал "помочь" с отсрочкой от мобилизации
Киев • УНН
Инспектор патрульной полиции Черкасской области подозревается в получении 11 тыс. долларов США за содействие в установлении группы инвалидности для отсрочки от мобилизации. Его задержали во время получения половины суммы, также задокументировано незаконное приобретение и сбыт боеприпасов.
Под процессуальным руководством прокуроров Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении инспектору сектора реагирования патрульной полиции районного отдела в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, а также в незаконном ношении, приобретении и сбыте боеприпасов. Об этом сообщает Офис Генеральной прокуратуры, пишет УНН.
Детали
Следствие установило, что в июне 2025 года полицейский предложил мужчине "помощь" во влиянии на работников ТЦК и СП и медицинской комиссии для установления группы инвалидности и получения отсрочки от мобилизации. Свои услуги он "оценил" в 11 000 долларов США.
Правоохранителя задержали при получении половины оговоренной суммы – 5500 долларов США. Также задокументировано, что он незаконно приобрел боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию, оружию, которые в дальнейшем передал третьему лицу.
Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога.
Досудебное расследование осуществляет Территориальное управление ГБР, расположенное в г. Киеве, оперативное сопровождение – управление СБУ в Черкасской области.
