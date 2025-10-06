$41.230.05
Эксклюзив
12:45 • 5848 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 15307 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 18604 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 22419 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 47720 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 27646 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35256 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63499 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75756 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90948 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Эксклюзивы
В Черкасской области разоблачен полицейский, который за $11 тысяч обещал "помочь" с отсрочкой от мобилизации

Киев

 • 292 просмотра

Инспектор патрульной полиции Черкасской области подозревается в получении 11 тыс. долларов США за содействие в установлении группы инвалидности для отсрочки от мобилизации. Его задержали во время получения половины суммы, также задокументировано незаконное приобретение и сбыт боеприпасов.

В Черкасской области разоблачен полицейский, который за $11 тысяч обещал "помочь" с отсрочкой от мобилизации

Под процессуальным руководством прокуроров Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении инспектору сектора реагирования патрульной полиции районного отдела в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, а также в незаконном ношении, приобретении и сбыте боеприпасов. Об этом сообщает Офис Генеральной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Следствие установило, что в июне 2025 года полицейский предложил мужчине "помощь" во влиянии на работников ТЦК и СП и медицинской комиссии для установления группы инвалидности и получения отсрочки от мобилизации. Свои услуги он "оценил" в 11 000 долларов США.

Правоохранителя задержали при получении половины оговоренной суммы – 5500 долларов США. Также задокументировано, что он незаконно приобрел боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию, оружию, которые в дальнейшем передал третьему лицу.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога.

В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование осуществляет Территориальное управление ГБР, расположенное в г. Киеве, оперативное сопровождение – управление СБУ в Черкасской области.

Ольга Розгон

