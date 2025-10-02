На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.

$41.140.18
48.300.14
ukenru
1 жовтня, 17:49 • 16335 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21 • 23850 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 32844 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 25131 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 42548 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 24705 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22560 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54664 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41525 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32625 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.2м/с
92%
755мм
Популярнi новини
У Дніпрі та області перебої зі світлом: місцеві пабліки повідомляють про "дивний спалах" у небі1 жовтня, 16:57 • 5750 перегляди
Загарбники вдарили ракетою по Балаклії: загинула жінка, ще четверо людей поранено1 жовтня, 17:05 • 3036 перегляди
В окупованій частині Донеччини ґрунтова посуха, введено режим НС1 жовтня, 17:28 • 2566 перегляди
Ракетний удар рф по Балаклії: кількість постраждалих зросла до десяти, серед них 4-річна дитинаPhoto1 жовтня, 20:32 • 3618 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto23:57 • 3466 перегляди
Публікації
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 32843 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 28927 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 42546 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача1 жовтня, 11:02 • 30002 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto1 жовтня, 10:37 • 34179 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Київська область
Данія
Донецька область
Європа
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 37880 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 47116 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 30662 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 33801 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 43612 перегляди
Актуальне
The Guardian
Facebook
Forbes
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Правоохоронці Чернівецької області повідомили про підозру контрабандисту, який намагався приховано завезти в Україну 30 пляшок французького вина без акцизних марок. Орієнтовна ринкова вартість вилученого товару становить майже 1,6 мільйона гривень.

На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.

У Чернівецькій області правоохоронці повідомили про підозру контрабандисту, який намагався приховано завезти в Україну преміальне вино на суму 1,6 мільйона гривень. Про це інформує УНН з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру

Деталі

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили жителю Чернівецького району про підозру у контрабанді підакцизних товарів (ч. 1 ст. 201-3 КК України).

За даними слідства, громадянин прямуючи з Румунії в Україну, у сховку автомобіля "Mercedes-Benz" перевозив 30 пляшок французького вина об’ємом 750 мл без марок акцизного податку.

Орієнтовна ринкова вартість контрабанди сягає майже 1,6 млн грн

- йдеться у повідомленні.

Під час митного контролю працівники Чернівецької митниці виявили схованку та вилучили підакцизні товари.

Нагадаємо

На Львівщині прикордонники викрили масштабну контрабанду техніки на 8 мільйонів гривень, переважно iPhone 17. Найбільшу партію виявили у пункті пропуску "Шегині", де намагалися перевезти 148 iPhone різних моделей.

Прикордонники виявили контрабанду на велику суму грошей: що було вилучено17.08.25, 17:56 • 10748 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Державний кордон України
Державна митна служба України
Львівська область
Румунія
Україна