На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.
Правоохоронці Чернівецької області повідомили про підозру контрабандисту, який намагався приховано завезти в Україну 30 пляшок французького вина без акцизних марок. Орієнтовна ринкова вартість вилученого товару становить майже 1,6 мільйона гривень.
Деталі
Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили жителю Чернівецького району про підозру у контрабанді підакцизних товарів (ч. 1 ст. 201-3 КК України).
За даними слідства, громадянин прямуючи з Румунії в Україну, у сховку автомобіля "Mercedes-Benz" перевозив 30 пляшок французького вина об’ємом 750 мл без марок акцизного податку.
Орієнтовна ринкова вартість контрабанди сягає майже 1,6 млн грн
Під час митного контролю працівники Чернівецької митниці виявили схованку та вилучили підакцизні товари.
