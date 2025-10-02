На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллиона
Киев • УНН
Правоохранители Черновицкой области сообщили о подозрении контрабандисту, который пытался скрыто завезти в Украину 30 бутылок французского вина без акцизных марок. Ориентировочная рыночная стоимость изъятого товара составляет почти 1,6 миллиона гривен.
Детали
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры сообщили жителю Черновицкого района о подозрении в контрабанде подакцизных товаров (ч. 1 ст. 201-3 УК Украины).
По данным следствия, гражданин, направляясь из Румынии в Украину, в тайнике автомобиля "Mercedes-Benz" перевозил 30 бутылок французского вина объемом 750 мл без марок акцизного налога.
Ориентировочная рыночная стоимость контрабанды достигает почти 1,6 млн грн
Во время таможенного контроля сотрудники Черновицкой таможни обнаружили тайник и изъяли подакцизные товары.
На Львовщине пограничники разоблачили масштабную контрабанду техники на 8 миллионов гривен, преимущественно iPhone 17. Самую большую партию обнаружили в пункте пропуска "Шегини", где пытались перевезти 148 iPhone разных моделей.
