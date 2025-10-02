На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллиона

В Черновицкой области правоохранители сообщили о подозрении контрабандисту, который пытался скрыто завезти в Украину премиальное вино на сумму 1,6 миллиона гривен. Об этом информирует УНН со ссылкой на Черновицкую областную прокуратуру.

Детали

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры сообщили жителю Черновицкого района о подозрении в контрабанде подакцизных товаров (ч. 1 ст. 201-3 УК Украины).

По данным следствия, гражданин, направляясь из Румынии в Украину, в тайнике автомобиля "Mercedes-Benz" перевозил 30 бутылок французского вина объемом 750 мл без марок акцизного налога.

Ориентировочная рыночная стоимость контрабанды достигает почти 1,6 млн грн - говорится в сообщении.

Во время таможенного контроля сотрудники Черновицкой таможни обнаружили тайник и изъяли подакцизные товары.

Напомним

