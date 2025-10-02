$41.140.18
48.300.14
ukenru
1 октября, 17:49 • 16335 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
1 октября, 17:21 • 23848 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 32843 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 25129 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 42547 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 24705 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 22559 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54664 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41525 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32625 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллиона

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Правоохранители Черновицкой области сообщили о подозрении контрабандисту, который пытался скрыто завезти в Украину 30 бутылок французского вина без акцизных марок. Ориентировочная рыночная стоимость изъятого товара составляет почти 1,6 миллиона гривен.

На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллиона

В Черновицкой области правоохранители сообщили о подозрении контрабандисту, который пытался скрыто завезти в Украину премиальное вино на сумму 1,6 миллиона гривен. Об этом информирует УНН со ссылкой на Черновицкую областную прокуратуру

Детали

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры сообщили жителю Черновицкого района о подозрении в контрабанде подакцизных товаров (ч. 1 ст. 201-3 УК Украины).

По данным следствия, гражданин, направляясь из Румынии в Украину, в тайнике автомобиля "Mercedes-Benz" перевозил 30 бутылок французского вина объемом 750 мл без марок акцизного налога.

Ориентировочная рыночная стоимость контрабанды достигает почти 1,6 млн грн

- говорится в сообщении.

Во время таможенного контроля сотрудники Черновицкой таможни обнаружили тайник и изъяли подакцизные товары.

Напомним

На Львовщине пограничники разоблачили масштабную контрабанду техники на 8 миллионов гривен, преимущественно iPhone 17. Самую большую партию обнаружили в пункте пропуска "Шегини", где пытались перевезти 148 iPhone разных моделей.

Пограничники обнаружили контрабанду на крупную сумму денег: что было изъято17.08.25, 17:56 • 10748 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Львовская область
Румыния
Украина