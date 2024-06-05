На боці путіна: як компанія "Олсідз Блек Сі" заради власної вигоди підставляє Президента України та провокує продовольчу кризу
Київ • УНН
Компанія "Олсідз Блек Сі" українського бізнесмена В’ячеслава Петрище, який був пов’язаний з Партією Регіонів, вже не вперше намагається зірвати роботу зернового коридору.
Компанія сумнівного українського бізнесмена В’ячеслава Петрище, який був пов’язаний з Партією Регіонів, вже не вперше намагається зірвати роботу зернового коридору, пише УНН.
Ледь не з самого початку дії зернового коридору компанія "Олсідз Блек Сі", яка намагається позиціонувати себе одним з найбільших виробників соняшникової олії в Україні, постійно скаржилася, що перевагу у відвантаженні в українських портах надають зерновим, а не їхній продукції.
Після початку повномасштабного російського вторгнення експорт української аграрної продукції був, фактично, заблокований. У світі заговорили про примару продовольчої кризи, і навіть голоду у країнах третього світу, на межі якого могли опинитися близько 70-ти мільйонів людей.
У липні 2022 року, після тривалих переговорів, запускається Чорноморська зернова ініціатива, завдяки якому мільйони тон українського зерна спрямовуються, до країн, які його найбільше потребують.
У листопаді 2022 року за ініціативи Президента України Володимира Зеленського була запущена програма "Grain From Ukraine", яка передбачала спрямування українського зерна, що мало йти на експорт, до країн, які його найбільше потребують.
росія, хоч і була учасником домовленостей, але постійно намагалася зірвати роботу зернової ініціативи. Особливо це стало проявлятися навесні 2023 року.
І в цей момент ножем у спину українській владі стала публічна заява в травні 2023 "Олсідз Блек Сі" про те, що, їм нібито блокують експорт соняшникової олії.
У кремлі, звісно це гарно обіграли тим, що Україна не поставляє зерно до голодуючих країн, а жене готову продукцію на експорт, і вийшли із зернової ініціативи.
Україні знадобилося небагато часу, щоб створити свій зерновий коридор. Але компанія "Олсідз Блек Сі" знову намагається його використати виключно для своєї наживи.
Контекст
Компанія "Олсідз Блек Сі" отримала від Адміністрації морських портів України незаконний дозвіл на користування причалом №1 порту Південний, хоча він не призначений для навантаження суден рослинною олією.
Без підписання будь-яких договорів компанія намагалася спрямувати свій транспорт до причалу, дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу", і призначена для евакуації на випадок надзвичайних ситуацій.
Керівництво ОПЗ намагалося вирішити ситуацію цивілізовано та 21 травня направило компанії "Олсідз Блек Сі" проєкт Договору про використання інфраструктури. Однак, замість того, щоб врегулювати всі питання, комерційна структура подала до суду на стратегічне підприємство.
"Олсідз" не вперше плює на правила цивілізованого бізнесу - намагалися вивезти чужу олію на свій термінал03.06.24, 11:39 • 147389 переглядiв