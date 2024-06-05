На боці путіна: як компанія "Олсідз Блек Сі" заради власної вигоди підставляє Президента України та провокує продовольчу кризу

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 19437 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 48521 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 65642 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110165 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134534 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137982 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238443 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171000 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190186 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173016 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 26796 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 30527 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 37638 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43668 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 23035 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238444 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359631 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375387 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290951 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59254 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75960 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87433 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170239 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172824 перегляди
Актуальне
На боці путіна: як компанія "Олсідз Блек Сі" заради власної вигоди підставляє Президента України та провокує продовольчу кризу

На боці путіна: як компанія "Олсідз Блек Сі" заради власної вигоди підставляє Президента України та провокує продовольчу кризу

Київ • УНН

 • 160830 перегляди

Компанія "Олсідз Блек Сі" українського бізнесмена В’ячеслава Петрище, який був пов’язаний з Партією Регіонів, вже не вперше намагається зірвати роботу зернового коридору.

Компанія сумнівного українського бізнесмена В’ячеслава Петрище, який був пов’язаний з Партією Регіонів, вже не вперше намагається зірвати роботу зернового коридору, пише УНН

Ледь не з самого початку дії зернового коридору компанія "Олсідз Блек Сі", яка намагається позиціонувати себе одним з найбільших виробників соняшникової олії в Україні, постійно скаржилася, що перевагу у відвантаженні в українських портах надають зерновим, а не їхній продукції.

Після початку повномасштабного російського вторгнення експорт української аграрної продукції був, фактично, заблокований. У світі заговорили про примару продовольчої кризи, і навіть голоду у країнах третього світу, на межі якого могли опинитися близько 70-ти мільйонів людей.

У липні 2022 року, після тривалих переговорів, запускається Чорноморська зернова ініціатива, завдяки якому мільйони тон українського зерна спрямовуються, до країн, які його найбільше потребують.

У листопаді 2022 року за ініціативи Президента України Володимира Зеленського була запущена програма "Grain From Ukraine", яка передбачала спрямування українського зерна, що мало йти на експорт, до країн, які його найбільше потребують.

росія, хоч і була учасником домовленостей, але постійно намагалася зірвати роботу зернової ініціативи. Особливо це стало проявлятися навесні 2023 року.

І в цей момент ножем у спину українській владі стала публічна заява в травні 2023 "Олсідз Блек Сі" про те, що, їм нібито блокують експорт соняшникової олії.

У кремлі, звісно це гарно обіграли тим, що Україна не поставляє зерно до голодуючих країн, а жене готову продукцію на експорт, і вийшли із зернової ініціативи.

Україні знадобилося небагато часу, щоб створити свій зерновий коридор. Але компанія "Олсідз Блек Сі" знову намагається його використати виключно для своєї наживи.  

Контекст

Компанія "Олсідз Блек Сі" отримала від Адміністрації морських портів України незаконний дозвіл на користування причалом №1 порту Південний, хоча він не призначений для навантаження суден рослинною олією.

Без підписання будь-яких договорів компанія намагалася спрямувати свій транспорт до причалу, дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу", і призначена для евакуації на випадок надзвичайних ситуацій.

Керівництво ОПЗ намагалося вирішити ситуацію цивілізовано та 21 травня направило компанії "Олсідз Блек Сі" проєкт Договору про використання інфраструктури. Однак, замість того, щоб врегулювати всі питання, комерційна структура подала до суду на стратегічне підприємство. 

"Олсідз" не вперше плює на правила цивілізованого бізнесу - намагалися вивезти чужу олію на свій термінал03.06.24, 11:39 • 147389 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

ЕкономікаПолітикаПублікації
chorne-moreЧорне море
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51