Компания сомнительного украинского бизнесмена Вячеслава Петрище, который был связан с Партией Регионов, уже не впервые пытается сорвать работу зернового коридора, пишет УНН.

Едва ли не с самого начала действия зернового коридора компания "Олсидз Блэк Си", которая пытается позиционировать себя одним из крупнейших производителей подсолнечного масла в Украине, постоянно жаловалась, что преимущество в отгрузке в украинских портах предоставляют зерновым, а не их продукции.

После начала полномасштабного российского вторжения экспорт украинской аграрной продукции был, фактически, заблокирован. В мире заговорили о призраке продовольственного кризиса, и даже голода в странах третьего мира, на грани которого могли оказаться около 70-ти миллионов человек.

В июле 2022 года, после длительных переговоров, запускается Черноморская зерновая инициатива, благодаря которому миллионы тонн украинского зерна устремляются, в страны, которые в нем больше всего нуждаются.

В ноябре 2022 года по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского была запущена программа "Grain From Ukraine", которая предусматривала направление украинского зерна, которое должно было идти на экспорт, в страны, которые в нем больше всего нуждаются.

россия, хоть и была участником договоренностей, но постоянно пыталась сорвать работу зерновой инициативы. Особенно это стало проявляться весной 2023 года.

И в этот момент ножом в спину украинским властям стало публичное заявление в мае 2023 "Олсидз Блэк Си" о том, что, им якобы блокируют экспорт подсолнечного масла.

В кремле, конечно это хорошо обыграли тем, что Украина не поставляет зерно в голодающие страны, а гонит готовую продукцию на экспорт, и вышли из зерновой инициативы.

Украине понадобилось немного времени, чтобы создать свой зерновой коридор. Но компания "Олсидз Блэк Си" снова пытается его использовать исключительно для своей наживы.

Контекст

Компания "Олсидз Блэк Си" получила от Администрации морских портов Украины незаконное разрешение на пользование причалом №1 порта Южный, хотя он не предназначен для погрузки судов растительным маслом.

Без подписания каких-либо договоров компания пыталась направить свой транспорт к причалу, по дороге, которая находится на балансе "Одесского припортового завода", и предназначена для эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.

Руководство ОПЗ пыталось разрешить ситуацию цивилизованно и 21 мая направило компании "Олсидз Блэк Си" проект Договора об использовании инфраструктуры. Однако вместо того, чтобы урегулировать все вопросы, коммерческая структура подала в суд на стратегическое предприятие.

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал