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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
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Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности
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На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
Компания "Олсидз Блэк Си" украинского бизнесмена Вячеслава Петрище, который был связан с Партией Регионов, уже не впервые пытается сорвать работу зернового коридора.
В Украине ограничения на электричество в течение суток, из-за непогоды без света 200 населенных пунктов - Минэнерго
В Украине сегодня ограничения на электроснабжение применяются в течение суток. Из-за непогоды обесточены 200 населенных пунктов.
"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии
По словам советника Белого дома по коммуникациям по национальной безопасности Джона Кирбы, для Украины никогда не было ограничений на сбитие самолетов противника, даже если эти самолеты не находятся в воздушном пространстве Украины.
Плановые отключения света сегодня тоже могут быть продолжительными - Укрэнерго
Дефицит в энергосистеме Украины достаточно значительный, поэтому плановые отключения электроэнергии сегодня также могут длиться и более 4 часов, в зависимости от времени суток.
В минобороны рф заявили о ночной атаке БПЛА на три области: что известно
россия утверждает, что якобы сбила 5 беспилотников над воронежской, курской и белгородской областями.
Колесник рассказал о плане действий по восстановлению мощности энергетики: применят ряд упрощений
Правительство упрощает условия строительства генерирующих объектов, отменяет налоги на импорт энергетического оборудования и разрабатывает инструменты кредитования для увеличения дополнительных генерирующих мощностей и подготовки к отопительному сезону.
80-летие высадки союзников в Нормандии: Байден выступит во Франции с речью о демократии
Президент США Джо Байден прибыл во Францию, чтобы почтить 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии и выступить с речью о демократии на фоне войны России против Украины.
"Укрпочта" вводит услугу оплаты упаковки получателем
"Укрпочта" внедряет услугу, позволяющую получателям оплачивать тару для посылок, избавляя от необходимости покупать коробки или упаковку отдельно.
Оккупанты нанесли удары из разного вида вооружения по приграничью Черниговщины: зафиксировано 87 взрывов
За сутки российские войска нанесли 87 ударов из различного вооружения по по приграничью Черниговской области.
Украина получила инновационный препарат для профилактики ВИЧ
Украина стала одной из 5 стран, получивших инновационный препарат длительного действия для доконтактной профилактики ВИЧ CAB-LA.