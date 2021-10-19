На аукціон виставили картину Ван Гога, яку конфіскували нацисти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Британський аукціонний дім Christieʼs виставив картину нідерландського художника Вінсента Ван Гога, яку під час Другої світової війни конфіскували нацисти. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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Картину Meules de blé ("Пшеничні стоги") востаннє бачили на публіці понад століття тому. Прогнозують, що її буде продано на аукціоні за 30 млн доларів.
Ван Гог намалював картину 1888 року, коли перебував у французькому муніципалітеті Арло. На полотні аквареллю зображено жінок, які працюють у полі.
Аукціонний дім Christie's у своєму каталозі зазначив, що акварель демонструє "одержимість Ван Гога японізмом", через яку він почав писати більш графічним стилем, схожим на японські гравюри на дереві.
Додамо
Спочатку картина належала брату Ван Гога, Тео. Потім 1913 року її купив єврейський промисловець Макс Мейровський. Під час Другої світової війни Мейровський через антисемітські переслідування в Німеччині був змушений тікати. Тоді він довірив картину німецькому арт-салону у Парижі. Після цього акварель потрапила у володіння Міріам Керолайн Александріни де Ротшильд, яка сама втекла до Швейцарії після початку Другої світової війни. Під час окупації Франції нацисти пограбували її колекцію картин, зокрема забрали "Пшеничні стоги".
1941 року картину передали в музей Jeu de Paume, який нацисти використовували для зберігання творів мистецтва. За даними Christieʼs, "Пшеничні стоги" потім передали до австрійського палацу Schloss Kogl.
1978 року картину придбала галерея у Нью-Йорку Wildenstein & Co, де її потім купив покійний колекціонер мистецтв Едвард Локрідж Кокс. Після смерті Кокса між його спадкоємцями та спадкоємцями де Ротшильд виникла суперечка щодо права власності на картину. Повідомляють, що зрештою сторони уклали "мирову угоду".
Востаннє картину бачили на публіці 1905 року, її було представлено у Стеделійкському музеї в Амстердамі.
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