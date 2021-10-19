На аукцион выставили картину Ван Гога, которую конфисковали нацисты
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Британский аукционный дом Christie's выставил картину нидерландского художника Винсента Ван Гога, которую во время Второй мировой войны конфисковали нацисты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Картину Meules de blé ("Пшеничные стога") в последний раз видели на публике более века назад. Прогнозируют, что она будет продана на аукционе за 30 млн долларов.
Ван Гог нарисовал картину в 1888 году, когда находился во французском муниципалитете Арло. На полотне акварелью изображены женщины, работающие в поле.
Аукционный дом Christie's в своем каталоге отметил, что акварель демонстрирует "одержимость Ван Гога японизмом", из-за которого он начал писать более графическим стилем, похожим на японские гравюры на дереве.
Добавим
Сначала картина принадлежала брату Ван Гога, Тео. Затем в 1913 году ее купил еврейский промышленник Макс Мейровський. Во время Второй мировой войны Мейровський из-за антисемитских преследований в Германии был вынужден бежать. Тогда он доверил картину немецкому арт-салону в Париже. После этого акварель попала во владение Мириам Кэролайн Александрины де Ротшильд, которая сама сбежала в Швейцарию после начала Второй мировой войны. Во время оккупации Франции нацисты ограбили ее коллекцию картин, в частности забрали "Пшеничные стога".
В 1941 году картину передали в музей Jeu de Paume, который нацисты использовали для хранения произведений искусства. По данным Christie's, "Пшеничные стога" потом передали в австрийский дворец Schloss Kogl.
В 1978 году картину приобрела галерея в Нью-Йорке Wildenstein & Co, где ее потом купил покойный коллекционер искусств Эдвард Локридж Кокс. После смерти Кокса между его наследниками и преемниками де Ротшильд возник спор о праве собственности на картину. Сообщают, что в итоге стороны заключили "мировое соглашение".
Последний раз картину видели на публике в 1905 году, она была представлена в Стеделийкском музее в Амстердаме.
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