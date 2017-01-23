МЗС Польщі: мета Європи - перетворити Україні на стабільну європейську державу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Відкриваючи Польсько-український форум партнерства, очільник зовнішньополітичного відомства Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що метою Європи є перетворити Україну в стабільну європейську державу, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
Як відзначає видання, метою форуму є розширення контактів між Польщею та Україною, серед завдань — створення стабільної платформи громадянського діалогу та укріплення процесу наближення і примирення обох народів.
При нагоді відкриття форуму, міністр В.Ващиковський звернув увагу на значення для зв’язків між обома країнами широкого співробітництва в суспільній та економічній площині, в тому числі на рівні самоврядувань, а також обміну молоді, торгівлі і співпраці малих та середніх підприємств.
Глава МЗС нагадав, що в Польщі знайшли роботу приблизно мільйон українців.
“Наша країна асоціюється українцям однозначно як приклад вдалої перебудови державного ладу”, — сказав В.Ващиковський.
За його словами, деякі елементи історії, такі як волинська різня, викликатимуть емоції і суперечливі оцінки ще багато років.
Очільник зовнішньополітичного відомства заявив, що взаємини між Польщею та Україною знаходяться на дуже високому рівні.
“В Україні проникають себе взаємно дві протилежні суспільно-політичні парадигми: європейська, або західноєвропейська, та російська. Політичною метою Європи є перетворити Україну в стабільну європейську державу. Росія працює на загальмування цього процесу. У свідомості українського народу відбулася зміна, сформувалося українське суспільство, здатне на самовизначення. Цей процес відбувався, на жаль, під свист куль”, — зазначив міністр В.Ващиковський.
За його словами, “ключовою для наших взаємин є співпраця на благо безпеки”.
Як додав міністр, конфлікт в Україні є для Польщі стратегічним викликом. За його словами, узалежнення європейської політики від очікування на стабілізуючу роль Росії в регіоні — це прийняття бажаного за дійсне.
Видання відзначає, що польсько-український форум партнерства нараховує 20 членів, це офіційні представники різних установ. Головою Форуму став Ян Маліцький, керівник Студіуму Східної Європи Варшавського університету.