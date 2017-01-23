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МИД Польши: цель Европы - превратить Украину в стабильное европейское государство

МИД Польши: цель Европы - превратить Украину в стабильное европейское государство

Киев • УНН

 • 8099 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Открывая Польско-украинский форум партнерства, глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский заявил, что целью Европы является превратить Украину в стабильное европейское государство, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечает издание, целью форума является расширение контактов между Польшей и Украиной, среди задач - создание стабильной платформы гражданского диалога и укрепления процесса приближения и примирения обоих народов.

По случаю открытия форума министр В.Ващиковский обратил внимание на значение для связей между обеими странами широкого сотрудничества в общественной и экономической плоскости, в том числе на уровне самоуправлений, а также обмена молодежи, торговли и сотрудничества малых и средних предприятий.

Глава МИД напомнил, что в Польше нашли работу примерно миллион украинцев.

 

"Наша страна ассоциируется у украинцев однозначно в качестве примера удачной перестройки государственного строя", - сказал В.Ващиковский.

По его словам, некоторые моменты истории, такие как волынская резня, будут вызывать эмоции и противоречивые оценки еще много лет.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что отношения между Польшей и Украиной находятся на очень высоком уровне.

"В Украине есть две противоположные общественно-политические парадигмы: европейская, или западноевропейская и русская. Политической целью Европы является превратить Украину в стабильное европейское государство. Россия работает на торможение этого процесса. В сознании украинского народа произошло изменение, сформировалось украинское общество, способное на самоопределение. Этот процесс происходил, к сожалению, под свист пуль ", - отметил министр В.Ващиковский.

По его словам, "ключевым для наших взаимоотношений является сотрудничество на благо безопасности".

Как добавил министр, конфликт в Украине является для Польши стратегическим вызовом. По его словам, зависимость европейской политики от ожидания стабилизирующей роли России в регионе - это принятие желаемого за действительное.

Издание отмечает, что польско-украинский форум партнерства насчитывает 20 членов, это официальные представители различных учреждений. Председателем Форума стал Ян Малицкий, руководитель Студиума Восточной Европы Варшавского университета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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