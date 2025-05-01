"Мир не може тривати три дні": глава МЗС Люксембургу розкритикував запропоноване рф "перемир’я" на 9 травня

Оголошене росією короткострокове припинення вогню на 8-10 травня не є справжнім миром, а лише спробою використати перемир’я у пропагандистських цілях. Про це заявив міністр закордонних справ Великого Герцогства Люксембургу Ксав’є Беттель під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та міністром оборони Великого Герцогства Люксембург Юріко Бакесою, передає кореспондент УНН.

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Відповідаючи на запитання журналіста про наказ президента рф володимира путіна щодо короткострокового припинення вогню 8, 9 і 10 травня, Беттель наголосив, що справжній мир не може бути "на три дні" і не має бути "для показухи".

Чи мир - це просто припинення вогню, яке зручно продемонструвати? Тому що на Червоній площі вони хочуть бути в безпеці. Після всього, що вони зробили, вони хочуть миру, показушного миру, якщо можна так сказати. Припинення вогню і мир не для показухи. Це не на три дні - зазначив міністр.

"На даний момент нам потрібен вогонь, а не просто якісь перерви, коли це добре у підходить вашому порядку денному. Це занадто серйозний мир, щоб укладати його лише тоді, коли ви вважаєте, що це добре для власної пропаганди", - додав Беттель.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ російської федерації сергій лавров заявив, що пропозиція диктатора володимира путіна про перемир'я до Дня Перемоги - це "початок прямих переговорів з Києвом без попередніх умов".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, але лише тоді, коли стане видно, що росія готова до складного шляху до миру, а не лише до перемир’я на 9 травня.

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