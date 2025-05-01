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"Мир не може тривати три дні": глава МЗС Люксембургу розкритикував запропоноване рф "перемир’я" на 9 травня

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель заявив, що оголошене росією припинення вогню на 8-10 травня є спробою використати перемир’я у пропагандистських цілях. Справжній мир не може бути "на три дні".

"Мир не може тривати три дні": глава МЗС Люксембургу розкритикував запропоноване рф "перемир’я" на 9 травня

Оголошене росією короткострокове припинення вогню на 8-10 травня не є справжнім миром, а лише спробою використати перемир’я у пропагандистських цілях. Про це заявив міністр закордонних справ Великого Герцогства Люксембургу Ксав’є Беттель під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та міністром оборони Великого Герцогства Люксембург Юріко Бакесою, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Відповідаючи на запитання журналіста про наказ президента рф володимира путіна щодо короткострокового припинення вогню 8, 9 і 10 травня, Беттель наголосив, що справжній мир не може бути "на три дні" і не має бути "для показухи".

Чи мир - це просто припинення вогню, яке зручно продемонструвати? Тому що на Червоній площі вони хочуть бути в безпеці. Після всього, що вони зробили, вони хочуть миру, показушного миру, якщо можна так сказати. Припинення вогню і мир не для показухи. Це не на три дні

- зазначив міністр.

"На даний момент нам потрібен вогонь, а не просто якісь перерви, коли це добре у підходить вашому порядку денному. Це занадто серйозний мир, щоб укладати його лише тоді, коли ви вважаєте, що це добре для власної пропаганди", - додав Беттель.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ російської федерації сергій лавров заявив, що пропозиція диктатора володимира путіна про перемир'я до Дня Перемоги - це "початок прямих переговорів з Києвом без попередніх умов".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, але лише тоді, коли стане видно, що росія готова до складного шляху до миру, а не лише до перемир’я на 9 травня.

Карні: росія має сісти за стіл переговорів з Україною з доброю волею01.05.25, 04:58 • 4636 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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