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"Мир не может длиться три дня": глава МИД Люксембурга раскритиковал предложенное россией "перемирие" на 9 мая

Киев • УНН

 • 1564 просмотра

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что объявленное россией прекращение огня на 8-10 мая является попыткой использовать перемирие в пропагандистских целях. Настоящий мир не может быть "на три дня".

"Мир не может длиться три дня": глава МИД Люксембурга раскритиковал предложенное россией "перемирие" на 9 мая

Объявленное россией краткосрочное прекращение огня на 8-10 мая не является настоящим миром, а лишь попыткой использовать перемирие в пропагандистских целях. Об этом заявил министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембурга Ксавье Беттель во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и министром обороны Великого Герцогства Люксембург Юрико Бакесой, передает корреспондент УНН.

Детали 

Отвечая на вопрос журналиста о приказе президента рф владимира путина о краткосрочном прекращении огня 8, 9 и 10 мая, Беттель подчеркнул, что настоящий мир не может быть "на три дня" и не должен быть "для показухи".

Мир ли это просто прекращение огня, которое удобно продемонстрировать? Потому что на Красной площади они хотят быть в безопасности. После всего, что они сделали, они хотят мира, показушного мира, если можно так сказать. Прекращение огня и мир не для показухи. Это не на три дня

- отметил министр.

"На данный момент нам нужен огонь, а не просто какие-то перерывы, когда это хорошо подходит вашему порядку дня. Это слишком серьезный мир, чтобы заключать его только тогда, когда вы считаете, что это хорошо для собственной пропаганды", - добавил Беттель.

Напомним

Министр иностранных дел российской федерации сергей лавров заявил, что предложение диктатора владимира путина о перемирии ко Дню Победы - это "начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате, но только тогда, когда станет видно, что россия готова к сложному пути к миру, а не только к перемирию на 9 мая.

Карни: Россия должна сесть за стол переговоров с Украиной с доброй волей01.05.25, 04:58 • 4632 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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