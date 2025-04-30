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Сибіга прокоментував пропозицію путіна про перемир’я на 9 травня

Київ • УНН

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Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, якщо росія готова до тривалого припинення вогню, а не лише до короткочасного перемир'я на 9 травня. Сибіга наголосив на необхідності реальних дій.

Сибіга прокоментував пропозицію путіна про перемир’я на 9 травня

Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, але лише тоді, коли стане видно, що росія готова до складного шляху до миру, а не лише до перемир’я на 9 травня.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, пише УНН.

Деталі

Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, щойно ми побачимо, що росія справді готова до складного шляху до миру, а не лише до "мирного популізму" чи короткочасного пропагандистського припинення вогню заради параду 9 травня

- повідомив Сибіга.

Він також додав, що держава-агресор може продемонструвати справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню, ми теж готові

- додав глава МЗС.

Сибіга також додав, що росія має припинити говорити про готовність до миру і має почати діяти, погодившись на тривале припинення вогню.

росії час перестати говорити про свою готовність до миру та почати діяти, беззастережно погодившись на реальне та тривале припинення вогню. Коли припиниться вогонь, можуть розпочатися переговори — у будь-якому форматі, який принесе мир

- підсумував міністр.

Доповнення

Міністр закордонних справ російської федерації сергій лавров заявив, що пропозиція диктатора володимира путіна про перемир'я до Дня Перемоги - це "початок прямих переговорів з Києвом без попередніх умов".

Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що росія посилила атаки на Україну. Це відбувається на тлі перемовин про мирну угоду. 

Павло Зінченко

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