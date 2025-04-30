Сибига прокомментировал предложение путина о перемирии на 9 мая
Киев • УНН
Украина готова к мирным переговорам в любом формате, если россия готова к длительному прекращению огня, а не только к кратковременному перемирию на 9 мая. Сибига подчеркнул необходимость реальных действий.
Украина готова к мирным переговорам в любом формате, но только тогда, когда станет видно, что россия готова к сложному пути к миру, а не только к перемирию на 9 мая.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, пишет УНН.
Детали
Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к "мирному популизму" или кратковременному пропагандистскому прекращению огня ради парада 9 мая
Он также добавил, что государство-агрессор может продемонстрировать настоящую готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня минимум на 30 дней.
Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы
Сибига также добавил, что россия должна прекратить говорить о готовности к миру и должна начать действовать, согласившись на длительное прекращение огня.
россии пора перестать говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и длительное прекращение огня. Когда прекратится огонь, могут начаться переговоры — в любом формате, который принесет мир
Дополнение
Министр иностранных дел российской федерации сергей лавров заявил, что предложение диктатора владимира путина о перемирии ко Дню Победы - это "начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий".
Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что россия усилила атаки на Украину. Это происходит на фоне переговоров о мирном соглашении.