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Сибига прокомментировал предложение путина о перемирии на 9 мая

Киев • УНН

 • 2470 просмотра

Украина готова к мирным переговорам в любом формате, если россия готова к длительному прекращению огня, а не только к кратковременному перемирию на 9 мая. Сибига подчеркнул необходимость реальных действий.

Сибига прокомментировал предложение путина о перемирии на 9 мая

Украина готова к мирным переговорам в любом формате, но только тогда, когда станет видно, что россия готова к сложному пути к миру, а не только к перемирию на 9 мая.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, пишет УНН.

Детали

Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к "мирному популизму" или кратковременному пропагандистскому прекращению огня ради парада 9 мая

- сообщил Сибига.

Он также добавил, что государство-агрессор может продемонстрировать настоящую готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня минимум на 30 дней.

Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы

- добавил глава МИД.

Сибига также добавил, что россия должна прекратить говорить о готовности к миру и должна начать действовать, согласившись на длительное прекращение огня.

россии пора перестать говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и длительное прекращение огня. Когда прекратится огонь, могут начаться переговоры — в любом формате, который принесет мир

- подытожил министр.

Дополнение

Министр иностранных дел российской федерации сергей лавров заявил, что предложение диктатора владимира путина о перемирии ко Дню Победы - это "начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий".

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что россия усилила атаки на Украину. Это происходит на фоне переговоров о мирном соглашении. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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