Сибига прокомментировал предложение путина о перемирии на 9 мая

Украина готова к мирным переговорам в любом формате, но только тогда, когда станет видно, что россия готова к сложному пути к миру, а не только к перемирию на 9 мая.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, пишет УНН.

Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к "мирному популизму" или кратковременному пропагандистскому прекращению огня ради парада 9 мая

Он также добавил, что государство-агрессор может продемонстрировать настоящую готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня минимум на 30 дней.

Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы

Сибига также добавил, что россия должна прекратить говорить о готовности к миру и должна начать действовать, согласившись на длительное прекращение огня.

россии пора перестать говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и длительное прекращение огня. Когда прекратится огонь, могут начаться переговоры — в любом формате, который принесет мир