Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він зміг завершити сім конфліктів і з часом йому вдасться врегулювати ситуацію з росією. Про це інформує УНН з посиланням на Clash Report.

Деталі

Виступаючи перед журналістами у Білому домі президент США висловився на тему домовленості з рф. Американський лідер впевнений, що йому вдасться "врегулювати ситуацію".

"Ми врегулювали сім війн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Думаю, ми зрештою врегулюємо ситуацію з росією", - сказав Президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення війни між Україною та Росією може бути складнішим завданням, ніж врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Він зазначив, що минулого тижня в Україні загинуло 7812 людей, що є "безумством".

