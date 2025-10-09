"Ми врегулювали сім воєн і близькі до восьмої" - Трамп впевнений, що врегулює ситуацію з рф

$41.320.03
48.170.10
ukenru
19:17 • 8512 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
18:01 • 19133 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 17304 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 14960 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 29200 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 40574 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 34893 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 29616 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26817 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22565 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.1м/с
85%
748мм
Популярнi новини
Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію миру і тисне на комітет та уряд Норвегії - FT8 жовтня, 13:57 • 4308 перегляди
На Львівщині затримали військового у СЗЧ, який прийшов до магазину з гранатоюPhoto8 жовтня, 15:36 • 3944 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 11688 перегляди
Вибух у столичній багатоповерхівці: одна людина загинула, ще одна постраждала8 жовтня, 16:34 • 4580 перегляди
"Ми врегулювали сім воєн і близькі до восьмої" - Трамп впевнений, що врегулює ситуацію з рфVideo21:37 • 3908 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 29206 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 40577 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 25786 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 34896 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 28758 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Денис Шмигаль
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 11781 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 31540 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 45864 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 48431 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 99624 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

"Ми врегулювали сім воєн і близькі до восьмої" - Трамп впевнений, що врегулює ситуацію з рф

Київ • УНН

 • 4206 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив про успішне завершення семи конфліктів, наближаючись до врегулювання восьмого. Він висловив упевненість у можливості врегулювати ситуацію з Росією.

"Ми врегулювали сім воєн і близькі до восьмої" - Трамп впевнений, що врегулює ситуацію з рф

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він зміг завершити сім конфліктів і з часом йому вдасться врегулювати ситуацію з росією. Про це інформує УНН з посиланням на Clash Report.  

Деталі

Виступаючи перед журналістами у Білому домі президент США висловився на тему домовленості з рф. Американський лідер впевнений, що йому вдасться "врегулювати ситуацію".  

"Ми врегулювали сім війн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Думаю, ми зрештою врегулюємо ситуацію з росією", - сказав Президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення війни між Україною та Росією може бути складнішим завданням, ніж врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Він зазначив, що минулого тижня в Україні загинуло 7812 людей, що є "безумством".

Трамп може наприкінці тижня відвідати Близький Схід у зв'язку з переговорами про мир у регіоні08.10.25, 22:05 • 892 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна