"Мы урегулировали семь войн и близки к восьмой" - Трамп уверен, что урегулирует ситуацию с рф

$41.320.03
48.170.10
ukenru
19:17 • 7944 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
18:01 • 18271 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
17:48 • 16838 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 14501 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 28587 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 40238 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 34633 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 29584 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26789 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22542 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
97%
748мм
Популярные новости
Генштаб изменил названия нескольких направлений на фронте: где горячее всего8 октября, 13:15 • 3464 просмотра
Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира и давит на комитет и правительство Норвегии - FT8 октября, 13:57 • 3812 просмотра
На Львовщине задержали военного в СЗЧ, который пришел в магазин с гранатойPhoto8 октября, 15:36 • 3516 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 11354 просмотра
Взрыв в столичной многоэтажке: один человек погиб, еще один пострадал8 октября, 16:34 • 4134 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 28587 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 40238 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 25592 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 34633 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 28580 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Денис Шмыгаль
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 11430 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 31417 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 45724 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 48327 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 99519 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

"Мы урегулировали семь войн и близки к восьмой" - Трамп уверен, что урегулирует ситуацию с рф

Киев • УНН

 • 3294 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил об успешном завершении семи конфликтов, приближаясь к урегулированию восьмого. Он выразил уверенность в возможности урегулировать ситуацию с Россией.

"Мы урегулировали семь войн и близки к восьмой" - Трамп уверен, что урегулирует ситуацию с рф

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он смог завершить семь конфликтов и со временем ему удастся урегулировать ситуацию с Россией. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.

Детали

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США высказался на тему договоренности с РФ. Американский лидер уверен, что ему удастся "урегулировать ситуацию".

"Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой. Думаю, мы в конечном итоге урегулируем ситуацию с Россией", - сказал Президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп считает, что завершение войны между Украиной и Россией может быть более сложной задачей, чем урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что на прошлой неделе в Украине погибло 7812 человек, что является "безумием".

Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе08.10.25, 22:05 • 842 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина