"Мы урегулировали семь войн и близки к восьмой" - Трамп уверен, что урегулирует ситуацию с рф
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил об успешном завершении семи конфликтов, приближаясь к урегулированию восьмого. Он выразил уверенность в возможности урегулировать ситуацию с Россией.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он смог завершить семь конфликтов и со временем ему удастся урегулировать ситуацию с Россией. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.
Детали
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США высказался на тему договоренности с РФ. Американский лидер уверен, что ему удастся "урегулировать ситуацию".
"Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой. Думаю, мы в конечном итоге урегулируем ситуацию с Россией", - сказал Президент США.
Напомним
Президент США Дональд Трамп считает, что завершение войны между Украиной и Россией может быть более сложной задачей, чем урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что на прошлой неделе в Украине погибло 7812 человек, что является "безумием".
