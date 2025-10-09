"Мы урегулировали семь войн и близки к восьмой" - Трамп уверен, что урегулирует ситуацию с рф

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он смог завершить семь конфликтов и со временем ему удастся урегулировать ситуацию с Россией. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.

Детали

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США высказался на тему договоренности с РФ. Американский лидер уверен, что ему удастся "урегулировать ситуацию".

"Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой. Думаю, мы в конечном итоге урегулируем ситуацию с Россией", - сказал Президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп считает, что завершение войны между Украиной и Россией может быть более сложной задачей, чем урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что на прошлой неделе в Украине погибло 7812 человек, что является "безумием".

Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе