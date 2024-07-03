Ми повинні забезпечити моніторинг ситуації з правами людини в Україні – О'Флаерті

Рада Європи повинна забезпечити моніторинг та аналіз ситуацій з правами людини в Україні. Про це заявив Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті в межах Конференції високого рівня щодо Європейської соціальної хартії у Вільнюсі, передає кореспондент УНН.

Ми повинні забезпечити моніторинг ситуації з правами людини в Україні. Ми повинні проводити аналіз, який теж є частиною моніторингу, бо цей вимір соціальних прав, можна розвивати далі. Зокрема, це дозволить нам робити періодичний звіт ООН. Це нам потрібно для того, щоб ми могли в майбутньому притягнути відповідальних до покарання

За його словами, в Україні є питання поглиблення кризи в соціальних правах, а для того, щоб ту кризу подолати, потрібно співпрацювати з громадянським суспільством. "Україні пощастило, бо вона має дуже потужне громадянське суспільство.

Я думаю, що громада отримає користь, коли представники різних сторін будуть долучитися до співпраці. Такі міжурядові партнери також повинні долучатись більше, краще та проявляти гнучкість. Щодо поточної ситуації, яка склалась, Україна – намагається отримати міжнародну експертизу, для того щоб підтримати країну в кризі