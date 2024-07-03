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Ми повинні забезпечити моніторинг ситуації з правами людини в Україні – О'Флаерті

Київ • УНН

 • 21816 перегляди

Рада Європи має забезпечити моніторинг та аналіз ситуації з правами людини в Україні з метою притягнення винних до відповідальності у майбутньому, подолання поглиблення кризи у сфері соціальних прав.

Ми повинні забезпечити моніторинг ситуації з правами людини в Україні – О'Флаерті

Рада Європи повинна забезпечити моніторинг та аналіз ситуацій з правами людини в Україні. Про це заявив Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті в межах Конференції високого рівня щодо Європейської соціальної хартії у Вільнюсі, передає кореспондент УНН.

Ми повинні забезпечити моніторинг ситуації з правами людини в Україні. Ми повинні проводити аналіз, який теж є частиною моніторингу, бо цей вимір соціальних прав, можна розвивати далі. Зокрема, це дозволить нам робити періодичний звіт ООН. Це нам потрібно для того, щоб ми могли в майбутньому притягнути відповідальних до покарання

- каже Майкл О’Флаерті

За його словами, в Україні є питання поглиблення кризи в соціальних правах, а для того, щоб ту кризу подолати, потрібно співпрацювати з громадянським суспільством. "Україні пощастило, бо вона має дуже потужне громадянське суспільство.

Я думаю, що громада отримає користь, коли представники різних сторін будуть долучитися до співпраці. Такі міжурядові партнери також повинні долучатись більше, краще та проявляти гнучкість. Щодо поточної ситуації, яка склалась, Україна – намагається отримати міжнародну експертизу, для того щоб підтримати країну в кризі

- додав він.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував конфліктні ситуації, що виникають між представниками ТЦК та військовозобов’язаними. За словами Лубінця, вони перевіряють звернення громадян, але часто виявляється, що "історії вирвані з контексту".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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