Совет Европы должен обеспечить мониторинг и анализ ситуаций с правами человека в Украине. Об этом заявил Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти в рамках Конференции высокого уровня по Европейской социальной хартии в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

Мы должны обеспечить мониторинг ситуации с правами человека в Украине. Мы должны проводить анализ, который тоже является частью мониторинга, потому что это измерение социальных прав, можно развивать дальше. В частности, это позволит нам делать периодический отчет ООН. Это нам нужно для того, чтобы мы могли в будущем привлечь ответственных к наказанию - говорит Майкл О'Флаэрти

По его словам, в Украине есть вопрос углубления кризиса в социальных правах, а для того, чтобы этот кризис преодолеть, нужно сотрудничать с гражданским обществом. "Украине повезло, потому что она имеет очень мощное гражданское общество.

Я думаю, что общество получит пользу, когда представители разных сторон будут приобщиться к сотрудничеству. Такие межправительственные партнеры также должны приобщаться больше, лучше и проявлять гибкость. Относительно текущей ситуации, которая сложилась, Украина - пытается получить международную экспертизу, для того чтобы поддержать страну в кризисе - добавил он.

Напомним,

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал конфликтные ситуации, возникающие между представителями ТЦК и военнообязанными. По словам Лубинца, они проверяют обращения граждан, но часто оказывается, что "истории вырваны из контекста".