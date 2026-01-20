$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:08 • 1998 перегляди
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ми поборемо зрештою “шахеди” - Президент України Зеленський

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не зменшила кількість ракет для ППО, але РФ збільшила кількість ракет і "шахедів" під час атак. Він зазначив, що Україна зрештою впорається з "шахедами", проте для боротьби з балістикою потрібна допомога США.

Ми поборемо зрештою “шахеди” - Президент України Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у України не стало менше ракет для ППО, а стало більше ракет і "шахедів" у рф під час атак. Проте, за словами Президента, Україна зрештою впорається з "шахедами", передає УНН.

Деталі

Про ППО. На мій погляд, цифри, які у нас є, у нас не стало менше ракет ППО. Стало більше ракет у росіян під час атак. У нас стало трішки більше систем, Набагато більше балістики, яку використовує росія. Вони отримують компонент від, на жаль, партнерських країн, від приватного сектора. Але, тим не менш, треба знижувати їх можливості виробляти ці ракети. Це поки що не відбувається. Тому нам потрібно більше ракет, більше ППО. Оскільки балістику вони збільшили, то окрім РАС-3 нічого не працює. Маю на увазі ракети до Patriot

- сказав Зеленський.

Він додав, що росія збільшила кількість застосування "шахедів", але Україна в рази збільшила кількість перехоплювачів.

Тобто ми знаходимо інструменти, ми поборемо зрештою "шахеди". Ми повинні це зробити, без цього ніяк не вижити. Що стосується балістики, то поки що ключ в руках США. Дуже важливо, щоб постачання було вчасно. Що PURL працював і партнери допомагали купувати відповідні ракети

- зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф значною кількістю балістики та крилатих ракет та понад 300 дронами. Він вказав, що за добу до цього удару Україна отримала необхідні ракети, "і це суттєво допомогло", адже ППО відпрацювала по суттєвій кількості цілей.

Павло Башинський

