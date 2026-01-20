$43.180.08
Мы в конце концов победим "шахеды" - Президент Украины Зеленский

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не уменьшила количество ракет для ПВО, но рф увеличила количество ракет и "шахедов" во время атак. Он отметил, что Украина в конце концов справится с «шахедами», однако для борьбы с баллистикой нужна помощь США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины не стало меньше ракет для ПВО, а стало больше ракет и "шахедов" у рф во время атак. Однако, по словам Президента, Украина в конечном итоге справится с "шахедами", передает УНН.

Детали

О ПВО. На мой взгляд, цифры, которые у нас есть, у нас не стало меньше ракет ПВО. Стало больше ракет у россиян во время атак. У нас стало немного больше систем, намного больше баллистики, которую использует россия. Они получают компонент от, к сожалению, партнерских стран, от частного сектора. Но, тем не менее, нужно снижать их возможности производить эти ракеты. Это пока не происходит. Поэтому нам нужно больше ракет, больше ПВО. Поскольку баллистику они увеличили, то кроме РАС-3 ничего не работает. Имею в виду ракеты к Patriot

- сказал Зеленский.

Он добавил, что россия увеличила количество применения "шахедов", но Украина в разы увеличила количество перехватчиков.

То есть мы находим инструменты, мы поборем в конечном итоге "шахеды". Мы должны это сделать, без этого никак не выжить. Что касается баллистики, то пока ключ в руках США. Очень важно, чтобы поставки были вовремя. Чтобы PURL работал и партнеры помогали покупать соответствующие ракеты

- отметил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку рф значительным количеством баллистики и крылатых ракет и более 300 дронами. Он указал, что за сутки до этого удара Украина получила необходимые ракеты, "и это существенно помогло", ведь ПВО отработала по существенному количеству целей.

Павел Башинский

