МВС закликало місцеві адміністрації розчистити двори для проїзду екстрених служб

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав місцеві адміністрації забезпечити безперешкодний проїзд спеціальної техніки екстрених служб шляхом розчищення снігу між житловими будинками. Про це повідомляє МВС України, передає УНН.

Деталі

Ігор Клименко звернувся до керівників районів із проханням приділити увагу очищенню дворів між будинками.

Я звертаюсь до керівників районів, аби почистили подвірʼя між будинками, тому що дуже важко проїхати спеціальній техніці: ДСНС, правоохоронцям та комунальним службам - наголосив міністр внутрішніх справ України.

Також очільник МВС повідомив, що у містах, які найбільше постраждали від вчорашньої ворожої атаки, удвічі збільшили кількість патрулів та фахівців ДСНС.

Крім того, було визначено оперативний резерв, який за потреби можуть залучити до ліквідації наслідків атаки та надання допомоги людям.

Нагадаємо

В Україні 25 січня очікується сніг, подекуди з дощем, та ожеледиця на дорогах. По всій території країни оголошено І рівень небезпечності (жовтий).