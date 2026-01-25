МВС закликало місцеві адміністрації розчистити двори для проїзду екстрених служб

$43.170.00
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 17842 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 35544 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 30628 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 39820 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 38133 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 48300 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 44903 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35652 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29675 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Стармер і Трамп мали розмову: йшлося про війну в Україні24 січня, 23:33 • 7042 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів25 січня, 00:06 • 11418 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США25 січня, 00:41 • 15381 перегляди
Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС25 січня, 01:15 • 9520 перегляди
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО03:35 • 12970 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 74458 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 87670 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 100759 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 94594 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 95580 перегляди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Пем Бонді
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 16413 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 16861 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 33542 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 34136 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 47124 перегляди
Опалення
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Fox News

МВС закликало місцеві адміністрації розчистити двори для проїзду екстрених служб

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав місцеві адміністрації забезпечити безперешкодний проїзд спецтехніки, розчистивши сніг. Це необхідно для ДСНС, правоохоронців та комунальних служб.

МВС закликало місцеві адміністрації розчистити двори для проїзду екстрених служб

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав місцеві адміністрації забезпечити безперешкодний проїзд спеціальної техніки екстрених служб шляхом розчищення снігу між житловими будинками. Про це повідомляє МВС України, передає УНН.

Деталі

Ігор Клименко звернувся до керівників районів із проханням приділити увагу очищенню дворів між будинками.

Я звертаюсь до керівників районів, аби почистили подвірʼя між будинками, тому що дуже важко проїхати спеціальній техніці: ДСНС, правоохоронцям та комунальним службам

- наголосив міністр внутрішніх справ України.

Також очільник МВС повідомив, що у містах, які найбільше постраждали від вчорашньої ворожої атаки, удвічі збільшили кількість патрулів та фахівців ДСНС.

Крім того, було визначено оперативний резерв, який за потреби можуть залучити до ліквідації наслідків атаки та надання допомоги людям.

Нагадаємо

В Україні 25 січня очікується сніг, подекуди з дощем, та ожеледиця на дорогах. По всій території країни оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Алла Кіосак

Суспільство
Війна в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Міністерство внутрішніх справ України
Ігор Клименко
Україна