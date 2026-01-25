МВД призвало местные администрации расчистить дворы для проезда экстренных служб

Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал местные администрации обеспечить беспрепятственный проезд специальной техники экстренных служб путем расчистки снега между жилыми домами. Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.

Детали

Игорь Клименко обратился к руководителям районов с просьбой уделить внимание очистке дворов между домами.

Я обращаюсь к руководителям районов, чтобы почистили дворы между домами, потому что очень тяжело проехать специальной технике: ГСЧС, правоохранителям и коммунальным службам - подчеркнул министр внутренних дел Украины.

Также глава МВД сообщил, что в городах, наиболее пострадавших от вчерашней вражеской атаки, вдвое увеличили количество патрулей и специалистов ГСЧС.

Кроме того, был определен оперативный резерв, который при необходимости могут привлечь к ликвидации последствий атаки и оказанию помощи людям.

Напомним

В Украине 25 января ожидается снег, местами с дождем, и гололедица на дорогах. По всей территории страны объявлен I уровень опасности (желтый).