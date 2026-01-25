$43.170.00
Эксклюзив
08:49 • 1442 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 17977 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 35707 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 30731 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 39897 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 38164 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 48322 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 44923 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35663 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29685 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
публикации
Эксклюзивы
МВД призвало местные администрации расчистить дворы для проезда экстренных служб

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал местные администрации обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники, расчистив снег. Это необходимо для ГСЧС, правоохранителей и коммунальных служб.

МВД призвало местные администрации расчистить дворы для проезда экстренных служб

Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал местные администрации обеспечить беспрепятственный проезд специальной техники экстренных служб путем расчистки снега между жилыми домами. Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.

Детали

Игорь Клименко обратился к руководителям районов с просьбой уделить внимание очистке дворов между домами.

Я обращаюсь к руководителям районов, чтобы почистили дворы между домами, потому что очень тяжело проехать специальной технике: ГСЧС, правоохранителям и коммунальным службам

- подчеркнул министр внутренних дел Украины.

Также глава МВД сообщил, что в городах, наиболее пострадавших от вчерашней вражеской атаки, вдвое увеличили количество патрулей и специалистов ГСЧС.

Кроме того, был определен оперативный резерв, который при необходимости могут привлечь к ликвидации последствий атаки и оказанию помощи людям.

Напомним

В Украине 25 января ожидается снег, местами с дождем, и гололедица на дорогах. По всей территории страны объявлен I уровень опасности (желтый).

