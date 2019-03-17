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МВС Сербії повідомило про затримання семи учасників протестів в Белграді

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Співробітники міністерства внутрішніх справ Сербії затримали за порушення громадського порядку сімох учасників антиурядових протестів у Белграді. Про це повідомила в неділю прес-служба сербського МВС, передає УНН.

МВС Сербії повідомило про затримання семи учасників протестів в Белграді

Відзначається, що співробітники ідентифікували та затримали кілька людей за різні порушення під час суботніх заворушень у телецентрі. Двоє людей — 1976 і 1977 років народження — затримані за те, що принесли в будівлю белградського телецентру бензопилу і розмахували нею перед журналістами каналу. Затримали також хлопця 1994 року народження, який розбив скло на вході у будівлю.

За фізичні напади на поліцейських затримані ще три людини. Сьомий затриманий порушив закон під час суботньої акції протесту біля президентського палацу, напавши на поліцейського.

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Відносно всіх затриманих ведуться слідчі дії. Раніше президент Сербії Александар Вучич в зверненні до народу вказав, що всі учасники протестів, помічені у заворушеннях, понесуть покарання.

Нагадаємо, в ході суботньої протестної ходи частина протестуючих увірвалася в будівлю національного ТБ Сербії. Маніфестанти заблокували два входи в будівлю, почали закидати її яйцями, а потім увірвалися всередину і почали обклеювати листівками і стрічками приміщення каналу. Пізніше на місце прибув загін поліції, який перекрив проходи на верхні поверхи будівлі для протестувальників.

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