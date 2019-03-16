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У Белграді розпочалися заворушення, демонстранти спробували захопити ТБ Сербії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Кілька десятків маніфестантів увірвалися в суботу в будівлю національного телебачення Сербії RTS в ході протестної ходи. Про це повідомило в суботу RTS, передає УНН.

У Белграді розпочалися заворушення, демонстранти спробували захопити ТБ Сербії

Раніше в Белграді пройшла масова антиурядова акція, аналогічні виступи організовуються в країні з грудня. Приводом стало побиття в місті Крушевац групою зловмисників одного з опозиціонерів — Борко Стефановіча. На адресу влади зазвучали звинувачення в створенні атмосфери насильства, опозиція закликала своїх прихильників вийти на вулиці.

Маніфестанти в суботу заблокували два входи в будівлю телеканалу, закидали його яйцями, потім увірвалися всередину і почали обклеювати листівками і стрічками приміщення. Пізніше на місце прибув загін поліції, який перекрив проходи на верхні поверхи.

Телеканал N1 вів трансляцію. Під час прориву до будівлі разом з протестуючими були лідери опозиції Бошко Обрадовіч (лідер партії “Двері”) і екс-мер Белграда Драган Джилас, які зажадали зустрічі з керівництвом телеканалу. Потім вони побажали прямого включення в ефір, звинувачуючи керівництво РТС в тому, що за три місяці їх жодного разу не покликали в політичні шоу.

Бійці спецназу сербської поліції почали очищати будівлю національного телебачення від протестуючих. Маніфестантів підтримують їхні однодумці біля входу в будівлю. Вони скандують: “Арештуйте (президента) Вучіча. Ідіть на Косово. Зрада, зрада!”. Людей, яких поліція виводить з будівлі, натовп зустрічає оплесками.

Right-wing Dveri party leader Bosko Obradovic is dragged out of the premises of Serbian public broadcaster RTS by riot police.
#1od5miliona pic.twitter.com/Dsv0ZYJw63

— Balkan Insight (@BalkanInsight) 16 березня 2019 р.

Riot police are forcing anti-govt protesters to leave the premises of RTS, with some protesters being dragged out.#1od5miliona pic.twitter.com/2rNcm068Ws

— Balkan Insight (@BalkanInsight) 16 березня 2019 р.

Inside Serbian public broadcaster RTS, riot police are now forcefully expelling anti-govt protesters from the premises.

More footage on our feed.#1od5miliona pic.twitter.com/U9KJBQr6n3

— Balkan Insight (@BalkanInsight) 16 березня 2019 р.

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