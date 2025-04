В Белграде начались беспорядки, демонстранты попытались захватить ТВ Сербии

Ранее в Белграде прошла массовая антиправительственная акция, аналогичные выступления организуются в стране с декабря. Поводом стало избиение в городе Крушевац группой злоумышленников одного из оппозиционеров — Борко Стефановича. В адрес власти зазвучали обвинения в создании атмосферы насилия, оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы.

Манифестанты в субботу заблокировали два входа в здание телеканала, забросали его яйцами, потом ворвались внутрь и начали обклеивать листовками и лентами помещения. Позднее на место прибыл отряд полиции, который перекрыл проходы на верхние этажи.

Телеканал N1 вел трансляцию. Во время прорыва в здание вместе с протестующими были лидеры оппозиции Бошко Обрадович (лидер партии “Двери”) и экс-мэр Белграда Драган Джилас, которые потребовали встречи с руководством телеканала. Затем они пожелали прямого включения в эфир, обвиняя руководство РТС в том, что за три месяца их не разу не позвали в политические шоу.

Бойцы спецназа сербской полиции начали очищать здание национального телевидения от протестующих. Манифестантов поддерживают их единомышленники у входа в здание. Они скандируют: “Арестуйте (президента) Вучича. Идите на Косово. Предательство, предательство!” Людей, которых полиция выводит из здания, толпа встречает аплодисментами.

Right-wing Dveri party leader Bosko Obradovic is dragged out of the premises of Serbian public broadcaster RTS by riot police.

#1od5miliona pic.twitter.com/Dsv0ZYJw63

— Balkan Insight (@BalkanInsight) 16 березня 2019 р.

Riot police are forcing anti-govt protesters to leave the premises of RTS, with some protesters being dragged out.#1od5miliona pic.twitter.com/2rNcm068Ws

— Balkan Insight (@BalkanInsight) 16 березня 2019 р.

Inside Serbian public broadcaster RTS, riot police are now forcefully expelling anti-govt protesters from the premises.



More footage on our feed.#1od5miliona pic.twitter.com/U9KJBQr6n3

— Balkan Insight (@BalkanInsight) 16 березня 2019 р.