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Назад в СССР: в россии введут ГОСТ на шаурму

Назад в СССР: в россии введут ГОСТ на шаурму

Киев  •  УНН

 • 7481 просмотра

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"роскачество" готовит государственный стандарт на приготовление шаурмы, который планируют ввести в 2025 году. Проверка показала, что 27 из 29 образцов шаурмы нарушали санитарные нормы.

ГОСТ на шаурму в 2025 году анонсировал глава "роскачества" Максим Протасов. По его словам, первая версия Госстандарта уже готова. К принятию стандарта будут приурочены новые проверки общественного питания. Об этом сообщает телеканал "Дождь", передает УНН.

Детали

Отмечается, что первая массовая проверка уже состоялась в апреле этого года, когда, по словам Протасова, 27 из 29 изъятых образцов шаурмы было подготовлено с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

Специалист по ритейлу Михаил Лачугин отмечает, что уличным кафе ничего не помешает обходить ГОСТ, слегка поменяв рецептуру шаурмы или изменив название.

По информации телеканала "Дождь", в 2023 году стандарт шаурмы предлагал разработать бывший кандидат в президенты рф Владислав Даванков. Тогда он настаивал, что из шаурмы надо изъять все вредные ингредиенты и оставить все полезные.

Напомним,

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