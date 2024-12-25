ГОСТ на шаурму в 2025 году анонсировал глава "роскачества" Максим Протасов. По его словам, первая версия Госстандарта уже готова. К принятию стандарта будут приурочены новые проверки общественного питания. Об этом сообщает телеканал "Дождь", передает УНН.

Детали

Отмечается, что первая массовая проверка уже состоялась в апреле этого года, когда, по словам Протасова, 27 из 29 изъятых образцов шаурмы было подготовлено с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

Специалист по ритейлу Михаил Лачугин отмечает, что уличным кафе ничего не помешает обходить ГОСТ, слегка поменяв рецептуру шаурмы или изменив название.

По информации телеканала "Дождь", в 2023 году стандарт шаурмы предлагал разработать бывший кандидат в президенты рф Владислав Даванков. Тогда он настаивал, что из шаурмы надо изъять все вредные ингредиенты и оставить все полезные.

Напомним,

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