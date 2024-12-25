Назад в СССР: в россии введут ГОСТ на шаурму
Киев • УНН
"роскачество" готовит государственный стандарт на приготовление шаурмы, который планируют ввести в 2025 году. Проверка показала, что 27 из 29 образцов шаурмы нарушали санитарные нормы.
ГОСТ на шаурму в 2025 году анонсировал глава "роскачества" Максим Протасов. По его словам, первая версия Госстандарта уже готова. К принятию стандарта будут приурочены новые проверки общественного питания. Об этом сообщает телеканал "Дождь", передает УНН.
Детали
Отмечается, что первая массовая проверка уже состоялась в апреле этого года, когда, по словам Протасова, 27 из 29 изъятых образцов шаурмы было подготовлено с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.
Специалист по ритейлу Михаил Лачугин отмечает, что уличным кафе ничего не помешает обходить ГОСТ, слегка поменяв рецептуру шаурмы или изменив название.
По информации телеканала "Дождь", в 2023 году стандарт шаурмы предлагал разработать бывший кандидат в президенты рф Владислав Даванков. Тогда он настаивал, что из шаурмы надо изъять все вредные ингредиенты и оставить все полезные.
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