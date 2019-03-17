Через заворушення у Белграді президент Сербії виступить зі зверненням до народу

КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Сербії Александар Вучіч виступить з екстреним зверненням до народу в зв’язку з суботнім інцидентом, коли протестувальники в Белграді увірвалися в будівлю телецентру. Про це агентству Tanjug в суботу повідомили в адміністрації президента, передає УНН.