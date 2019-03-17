Через заворушення у Белграді президент Сербії виступить зі зверненням до народу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Сербії Александар Вучіч виступить з екстреним зверненням до народу в зв’язку з суботнім інцидентом, коли протестувальники в Белграді увірвалися в будівлю телецентру. Про це агентству Tanjug в суботу повідомили в адміністрації президента, передає УНН.
Повідомляється, що звернення сербського лідера відбудеться опівдні в неділю (13:00 за Києвом).
Кожен з тих учасників протесту, які в суботу увірвалися в будівлю національного телебачення Сербії RTS, понесе покарання за незаконні дії. Про це заявив в суботу міністр внутрішніх справ республіки Небойша Стефановіч на екстреній прес-конференції.
Нагадуємо, декілька десятків маніфестантів увірвалися в суботу в будівлю національного телебачення Сербії RTS в ході протестної ходи.