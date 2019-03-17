Из-за беспорядков в Белграде президент Сербии выступит с обращением к народу

Сообщается, что обращение сербского лидера состоится в полдень воскресенья (13:00 по Киеву).

Каждый из участников протеста, которые в субботу ворвались в здание национального телевидения Сербии RTS, понесет наказание за незаконные действия. Об этом заявил в субботу министр внутренних дел республики Небойша Стефанович на экстренной пресс-конференции.

Напоминаем, несколько десятков манифестантов ворвались в субботу в здание национального телевидения Сербии RTS в ходе протестного шествия.