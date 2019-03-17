Глава сербської телерадіокомпанії звинуватив протестувальників у тиску

“Я прошу вибачення у всіх наших глядачів за те, що ми тільки зараз змогли підготувати випуск новин, так як всі наші журналісти були заблоковані в будівлі. Хочу вибачитися перед працівниками телеканалу, що ні я, ні держава не забезпечили їм виконання своєї роботи, як вони цього заслуговують. Коли опозиція заявила, що блокуватиме РТС, ми попередили їх, що протести в цьому випадку втратять легітимність, і вони її втратили в результаті насильного вторгнення в будинок каналу. Закон говорить, що РТС незалежний у редакційній політиці, проте вони хотіли визначати тематику та новинний порядок каналу всупереч закону”, — заявив директор в суботу в спеціальному зверненні до глядачів.

Група демонстрантів на чолі з опозиціонером Бошко Обрадовічем зажадала від співробітників РТС можливості вийти в ефір, назвавши це основною умовою для того, щоб учасники протесту покинули приміщення, писало раніше видання Kurir. Щоб потрапити в будівлю, вони закидали камінням співробітників поліції, виштовхнули охорону і зламали двері. Пізніше протестувальників вивели з будівлі “мирним шляхом”.

Як повідомляв УНН, через заворушення у Белграді президент Сербії виступить зі зверненням до народу.